Resultados Sinuano Noche último sorteo del 11 de diciembre de 2025: números ganadores

Este jueves, 11 de diciembre de 2025, se viene el sorteo de El Sinuano Noche, uno de los más esperados por quienes siguen la suerte. Desde las 10:30 p. m., se revelarán en vivo las cuatro cifras ganadoras durante la transmisión oficial. Durante la transmisión, se presentarán los resultados para que los participantes puedan verificar si el número seleccionado coincide con la modalidad elegida. El evento estará disponible a través de los canales oficiales y plataformas digitales, asegurando transparencia en cada etapa del proceso.
Durante la transmisión oficial, los resultados de El Sinuano se presentarán de manera clara y ordenada, facilitando la verificación de la coincidencia entre el número sorteado y la modalidad seleccionada. El evento podrá seguirse en tiempo real a través de los canales oficiales y plataformas digitales, asegurando total transparencia en cada etapa del proceso.
|Sorteo
|Fecha
|Número
|Sinuano Día
|10 diciembre 2025
|8678
|Sinuano Noche
|10 diciembre 2025
|7017
|Sinuano Día
|09 diciembre 2025
|4531
|Sinuano Noche
|09 diciembre 2025
|7285
|Sinuano Día
|08 diciembre 2025
|1497
|Sinuano Noche
|08 diciembre 2025
|2327
|Sinuano Día
|07 diciembre 2025
|9322
|Sinuano Noche
|07 diciembre 2025
|0647
|Sinuano Día
|06 diciembre 2025
|1215
|Sinuano Noche
|06 diciembre 2025
|0001
|Sinuano Día
|05 diciembre 2025
|6552
|Sinuano Noche
|05 diciembre 2025
|1953
|Sinuano Día
|04 diciembre 2025
|8970
|Sinuano Noche
|04 diciembre 2025
|8767
|Sinuano Día
|03 diciembre 2025
|1996
|Sinuano Noche
|03 diciembre 2025
|5982
|Sinuano Día
|02 diciembre 2025
|0831
|Sinuano Noche
|02 diciembre 2025
|5199
|Sinuano Día
|01 diciembre 2025
|3114
|Sinuano Noche
|01 diciembre 2025
|8137
|Sinuano Día
|30 noviembre 2025
|9640
|Sinuano Noche
|30 noviembre 2025
|0320
|Sinuano Día
|29 noviembre 2025
|2532
|Sinuano Noche
|29 noviembre 2025
|3372
|Sinuano Día
|28 noviembre 2025
|5898
|Sinuano Noche
|28 noviembre 2025
|4310
|Sinuano Día
|27 noviembre 2025
|1785
|Sinuano Noche
|27 noviembre 2025
|2363
|Sinuano Día
|26 noviembre 2025
|9795
|Sinuano Noche
|26 noviembre 2025
|3362
El sorteo Sinuano Noche se realiza de forma regular y los resultados se consultan en los canales oficiales. Es un juego dirigido a quienes prefieren apuestas numéricas bajo las reglas establecidas por la entidad. La opción principal para ganar consiste en acertar las cuatro cifras en el mismo orden en que fueron extraídas, lo que otorga el premio mayor.
También existen modalidades con tres o dos cifras, que ofrecen más flexibilidad aunque modifican las probabilidades y el valor del premio. Además, está la cifra complementaria, conocida como “la quinta”, utilizada en algunas variantes que incluyen esa balota adicional como parte del resultado.
El Sinuano ofrece una variedad de opciones para participar, lo que permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto. Las principales modalidades son:
Este número de opciones ha contribuido a que el Sinuano Día sea uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.
El Sinuano Día es un juego diseñado para ser accesible a todos los públicos. Los valores de las apuestas son:
La reclamación de premios del sorteo Sinuano Día depende del valor obtenido, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario). Para valores inferiores a 48 UVT, el ganador debe presentar el tiquete original, el documento de identidad y una fotocopia legible de la cédula. Estos elementos son necesarios para validar la autenticidad del tiquete y la identidad del solicitante.
En premios que oscilan entre 48 y 181 UVT, se exige, además de los documentos básicos, el diligenciamiento del formato SIPLAFT, correspondiente al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Este formulario se entrega en el punto de venta autorizado y debe ser completado por el ganador como parte del protocolo de control.
Para premios superiores a 182 UVT, se solicita la documentación básica junto con una certificación bancaria vigente, expedida en un plazo máximo de 30 días. Este requisito permite efectuar el pago mediante transferencia electrónica, proceso que se realiza en un máximo de ocho días hábiles, conforme a las políticas del operador.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL