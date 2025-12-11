Resultados Lotería del Quindío último sorteo del jueves 11 de diciembre de 2025: números ganadores

La Lotería del Quindío vuelve a encender la ilusión de miles de jugadores este jueves, 11 de diciembre de 2025, con su tradicional sorteo nocturno. Esta cita semanal se ha convertido en una tradición para quienes confían en un juego que combina transparencia, emoción y un plan de premios que reparte millones de pesos cada semana.



El sorteo número 2993 se realizará a las 10:30 p. m., hora de Colombia, en una transmisión que se podrá seguir a través del circuito regional y los canales digitales oficiales. Gracias a estas plataformas, los jugadores pueden acompañar la extracción de las balotas desde cualquier lugar del país. Este horario se mantiene como referencia estable en la programación de los jueves y es seguido por medios y portales especializados que informan minuto a minuto los resultados.



Los resultados de la Lotería del Quindío son verificados conforme a los procedimientos establecidos por la ley, lo que garantiza la transparencia del proceso. Una vez concluido el sorteo, los números ganadores se publican en los canales oficiales, incluyendo la página web y las redes sociales de la entidad. De esta manera, los jugadores pueden confirmar si la suerte estuvo de su lado y reclamar sus premios dentro de los plazos establecidos.



¿Cómo se juega la Lotería del Quindío?

La dinámica de la Lotería del Quindío es sencilla y reconocible: cada billete contiene una combinación de cuatro cifras más una serie, ambos impresos y validados en el sistema oficial al momento de la compra. Cada jueves, se realiza la extracción de balotas que define el número ganador y la serie asociada al premio mayor.

Además del premio principal, el sorteo incluye premios secos y aproximaciones. Estas últimas permiten ganar por invertir el número, acertar las tres primeras o tres últimas cifras, o combinar primeras y últimas en diversas variantes. Esta mecánica amplía las posibilidades de obtener ganancias y se mantiene como una característica distintiva del juego.



Precio y modalidades de la Lotería del Quindío

Los billetes y fracciones de la Lotería del Quindío se pueden adquirir en puntos de venta autorizados y en plataformas digitales asociadas. En la modalidad física, el jugador recibe un comprobante con número, serie y fecha del sorteo; en la digital, se asigna el número y se envía notificación del resultado.

Existen dos opciones de participación: el billete completo, que cuesta $12.000, y las fracciones, cuyo valor es de $3.000 cada una. Cada fracción representa el 25 % del premio. Comprar más de una fracción del mismo número aumenta las probabilidades de ganar y también las opciones de acceder a premios por aproximación, lo que convierte la elección en una estrategia clave para los jugadores.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Quindío?

Para reclamar un premio de la Lotería del Quindío, el billete debe estar en buen estado, sin rasgaduras ni alteraciones. En premios menores, el cobro puede hacerse directamente en el punto de venta con el billete original y la cédula.



En el caso de premios mayores, se requiere presentar el billete original firmado al reverso con nombre, cédula, dirección y ciudad, además de una fotocopia de la cédula. También se exige el RUT actualizado y un certificado bancario reciente para consignación.



Los ganadores tienen hasta un año desde la fecha del sorteo para reclamar su premio. La sola presentación del billete interrumpe los términos de prescripción. El procedimiento inicia en el punto de venta o en la sede central; si el monto supera el límite autorizado para atención en el punto, el ganador debe acudir a la oficina principal, donde se verifica la autenticidad del billete y se realiza la consignación en la cuenta bancaria.



Recomendaciones para jugar la Lotería del Quindío

Conservar el billete en perfecto estado.

Consultar los resultados en los canales oficiales.

Verificar el monto y la forma de cobro antes de iniciar el trámite.

Guardar todos los comprobantes y documentos exigidos.

Si la compra fue digital, revisar el correo electrónico y la cuenta asociada.

La Lotería del Quindío mantiene viva la tradición de los jueves con un sorteo que combina emoción, transparencia y oportunidades reales de ganar. Con un plan de premios variado, costos accesibles y procedimientos claros para reclamar, este juego de azar sigue siendo una de las opciones más atractivas para quienes buscan probar suerte en Colombia.

