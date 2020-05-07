Noticias Caracol Municipio de El Rosal
Municipio de El Rosal
Conductor denuncia robo de su moto en patios cuando fue a retirarla tras inmovilización: esto pasó
Daniel Castillo habló con Noticias Caracol y contó cómo una extraña llamada lo alertó y cuando fue a reclamar su motocicleta se encontró con que no estaba en el lugar donde se la retuvo Tránsito.
Joven empresario del Valle acabó secuestrado tras ser seducido con millonario negocio en Bogotá
Las autoridades lo rescataron en El Rosal. Fue encontrado gracias a su celular y al de un delincuente. La víctima habló del infierno que vivió.
¿Lo ha visto? Ofrecen $20 millones por este hombre, señalado de asesinar a su exnovia
La víctima es Sandra Milena Saldaña, de 25 años. Familiares denuncian que hubo negligencia de las autoridades: “esperaron a que la mataran para hacer algo”.