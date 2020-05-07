Municipio de El Rosal

En vivo
    La moto fue recuperada por la Policía cuando dos personas la transitaban en carretera -
    COLOMBIA

    Conductor denuncia robo de su moto en patios cuando fue a retirarla tras inmovilización: esto pasó

    Daniel Castillo habló con Noticias Caracol y contó cómo una extraña llamada lo alertó y cuando fue a reclamar su motocicleta se encontró con que no estaba en el lugar donde se la retuvo Tránsito.

    COLOMBIA

    Joven empresario del Valle acabó secuestrado tras ser seducido con millonario negocio en Bogotá

    Las autoridades lo rescataron en El Rosal. Fue encontrado gracias a su celular y al de un delincuente. La víctima habló del infierno que vivió.

    COLOMBIA

    ¿Lo ha visto? Ofrecen $20 millones por este hombre, señalado de asesinar a su exnovia

    La víctima es Sandra Milena Saldaña, de 25 años. Familiares denuncian que hubo negligencia de las autoridades: “esperaron a que la mataran para hacer algo”.

