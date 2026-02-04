Resultados de las loterías de Manizales, Valle, Meta y Baloto miércoles 4 de febrero: ganadores

La expectativa se concentra en la noche de hoy, miércoles 4 de febrero de 2026, con la realización de varios de los sorteos más importantes del calendario de juegos de azar en Colombia. Miles de apostadores siguen atentos los resultados oficiales de la Lotería de Manizales, la Lotería del Valle, la Lotería del Meta y Baloto, que reparten premios millonarios y concentran gran parte del interés nacional.



Durante la jornada nocturna, estos sorteos se desarrollan de manera escalonada, a partir de las 10:30 p.m., con transmisiones en vivo a través de canales regionales, señales nacionales y plataformas digitales oficiales. Esta cobertura permite a los jugadores conocer en tiempo real las combinaciones ganadoras y verificar sus billetes con información confiable.



Resultados de la Lotería de Manizales

La Lotería de Manizales realiza su sorteo semanal esta noche, consolidándose como uno de los juegos tradicionales con mayor trayectoria en el país. Administrada por la Empresa Municipal para la Salud (EMSA), esta lotería se destaca por su amplio plan de premios y por su aporte directo al sector salud.

Resultados oficiales:



Número ganador:

Serie:

El sorteo se transmite en vivo a partir de las 11:00 p.m. a través de los canales digitales oficiales de la Lotería de Manizales, como YouTube, Facebook y su sitio web institucional.



Resultados de la Lotería del Valle

La Lotería del Valle lleva a cabo su sorteo este miércoles a las 10:30 p. m., con transmisión en vivo por el canal regional Telepacífico y plataformas digitales autorizadas. Este juego es reconocido por su robusto plan de premios, que incluye un premio mayor y múltiples premios secos.

Resultados oficiales:



Número ganador: 2880

2880 Serie: 050

Los billetes pueden adquirirse de forma presencial y digital, y los resultados válidos para reclamación son los publicados en el acta oficial del sorteo.



Resultados de la Lotería del Meta hoy

De manera simultánea con otros sorteos nacionales, la Lotería del Meta realiza su extracción oficial en la noche de hoy, manteniéndose como una opción atractiva para los apostadores por su esquema de premios y su modalidad de fracciones.



Resultados oficiales:



Número ganador: 7645

7645 Serie: 117

La transmisión del sorteo se realiza en vivo a través de Canal Trece y de las redes sociales oficiales de la entidad. Una vez finalizado el proceso, los resultados se publican en los canales institucionales.



Resultados de Baloto y Revancha

Baloto cumple esta noche con su sorteo correspondiente, reafirmándose como uno de los juegos de azar más populares del país. La extracción se realiza entre las 11:00 y las 11:15 p.m., con transmisión en vivo por Canal 1 y plataformas digitales oficiales.



Baloto:



Números: 25 - 16 - 38 - 29 - 36

25 - 16 - 38 - 29 - 36 Superbalota: 15

Revancha:



Números: 10 - 19 - 01 - 26 - 08

10 - 19 - 01 - 26 - 08 Superbalota: 09

Baloto permite a los jugadores participar en dos sorteos con una sola apuesta, ya que la modalidad Revancha utiliza la misma combinación seleccionada, pero con un acumulado independiente.



Recomendaciones para los jugadores

Las entidades organizadoras recomiendan a los apostadores verificar siempre los resultados únicamente en canales oficiales, conservar los billetes en buen estado y evitar compartir fotografías o datos sensibles en redes sociales. Para reclamar cualquier premio, es indispensable que el número y la serie coincidan exactamente con los resultados publicados en el acta oficial.

Los resultados definitivos de las loterías de Manizales, Valle, Meta y Baloto de hoy, miércoles 4 de febrero de 2026, se confirman una vez concluyan las transmisiones oficiales y queden en firme los registros correspondientes.

