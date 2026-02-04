Resultados Super Astro Luna último sorteo del miércoles 4 de febrero de 2026: los números ganadores

El miércoles 4 de febrero de 2026 fue una jornada cargada de expectativas para miles de seguidores del chance Super Astro Luna. Este sorteo, que combina la numerología con la astrología, se ha convertido en uno de los favoritos del país por su formato único y la posibilidad de ganar premios millonarios con una simple combinación de número y signo zodiacal.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Antes de entrar en los detalles del resultado, vale la pena recordar cómo funciona este juego. Super Astro Luna es una modalidad de chance que se juega diariamente en Colombia. Los participantes deben elegir un número de cuatro cifras (entre 0000 y 9999) y asociarlo con uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Si la combinación coincide exactamente con la que se extrae en el sorteo oficial, el jugador gana el premio mayor. También existen premios secundarios para quienes acierten parcialmente, ya sea el número o el signo.



Resultados Super Astro Luna del miércoles 4 de febrero de 2026

Números ganadores:

Signo:

Cabe resaltar que el jugador tiene total libertad para seleccionar tanto el número como el signo zodiacal, sin que este último tenga que coincidir con su signo personal. Además, existe la opción de realizar una apuesta automática, en la que el sistema genera aleatoriamente la combinación de cifras y signo.



Una de las características más atractivas de Super Astro es que permite al jugador definir el valor de su apuesta. El monto mínimo es de $500 pesos colombianos, mientras que el máximo permitido por tiquete es de $10.000 pesos. Esta flexibilidad hace que el juego sea accesible para una amplia variedad de apostadores.



El sorteo se realiza de lunes a viernes a las 10:50 p. m., sábados a las 10:42 p.m. y domingos y festivos a las 8:30 p.m., y los resultados se publican en los portales oficiales del juego, así como en medios de comunicación especializados y plataformas digitales que siguen de cerca cada jornada.



¿Dónde se compra el boleto del Super Astro?

Los tiquetes de Super Astro pueden adquirirse en puntos de venta autorizados como Su Red, SuperGIROS, Apostar S.A., y otros operadores habilitados por Coljuegos. También es posible realizar apuestas en línea a través de las aplicaciones móviles de estos operadores, lo que facilita el acceso desde cualquier lugar del país. Es importante verificar que el punto de venta esté debidamente autorizado y que el tiquete emitido contenga todos los datos correctos: número apostado, signo zodiacal, valor de la apuesta, fecha del sorteo y código de validación.



¿Cuánto se puede ganar?

El plan de premios de Super Astro Luna es uno de los más atractivos del mercado colombiano:



4 cifras + signo zodiacal: 42.000 veces lo apostado.

42.000 veces lo apostado. 3 cifras + signo zodiacal: 1.000 veces lo apostado.

1.000 veces lo apostado. 2 cifras + signo zodiacal: 100 veces lo apostado.

Por ejemplo, si un jugador apuesta $1.000 y acierta la combinación completa, recibirá $42 millones de pesos. No obstante, debe tener en cuenta que sobre los premios se aplican descuentos por impuestos, como el IVA (16%) y la retención en la fuente (20%), lo que reduce el valor neto recibido.



¿Cómo reclamar el premio?

El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado:



Premios menores a 48 UVT (aproximadamente $2.035.776): se pueden reclamar directamente en puntos de venta autorizados como Su Red o SuperGIROS. El ganador debe presentar:

se pueden reclamar directamente en puntos de venta autorizados como Su Red o SuperGIROS. El ganador debe presentar: El tiquete original sin enmendaduras.

Documento de identidad original y fotocopia.

Premios entre 48 y 181 UVT (hasta $7.676.572): además de los documentos anteriores, se debe diligenciar el formato del Sistema Integral para la Prevención de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SIPLAFT).

además de los documentos anteriores, se debe diligenciar el formato del Sistema Integral para la Prevención de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SIPLAFT). Premios iguales o superiores a 182 UVT (más de $7.718.984): se requiere tiquete original, fotocopia ampliada de la cédula, certificación bancaria no mayor a 30 días y formato SIPLAFT diligenciado.

El plazo para reclamar el premio está regulado por el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010, por lo que se recomienda actuar con prontitud. Recuerde que el tiquete es el único comprobante válido para reclamar el premio. Si se extravía, se pierde el derecho al cobro. Por ello, se recomienda guardar el tiquete en un lugar seguro y verificar que esté correctamente diligenciado al momento de la compra.

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co