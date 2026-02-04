En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
DÍA SIN CARRO Y SIN MOTO
IVÁN CEPEDA
LLUVIAS EN COLOMBIA
ÁLEX SAAB
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Bill Gates habla sobre su relación con Epstein por primera vez tras publicación de últimos archivos

Bill Gates habla sobre su relación con Epstein por primera vez tras publicación de últimos archivos

El empresario Bill Gates dio una entrevista en exclusiva para un medio australiano, refiriéndose por primera vez a su relación con el fallecido depredador sexual Jeffrey Epstein tras la publicación de los últimos documentos del caso.

Por: EFE
Actualizado: 4 de feb, 2026
Comparta en:
Editado por: Mateo Medina Escobar
Bill Gates habla sobre su relación con Epstein por primera vez tras publicación de últimos archivos
Bill Gates aparece en varias ocasiones en los archivos del caso de Jeffrey Epstein.
AFP

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, habló este miércoles 4 de febrero por primera vez desde que la semana pasada se hicieron públicos tres millones de páginas adicionales relacionadas con Jeffrey Epstein para reconocer que fue "un insensato" al mantener contacto con el pederasta fallecido.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Últimas Noticias

  1. Nicolás Maduro y Álex Saab.
    Nicolás Maduro y Álex Saab.
    AFP
    MUNDO

    Las distintas versiones sobre la captura en Venezuela de Álex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro

  2. Trump habló sobre las víctimas que murieron a tiros por agentes del ICE en Mineápolis: "No eran ángeles"
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a las víctimas del ICE.
    Charly Triballeau/Saul Loeb/AFP
    MUNDO

    Trump habló sobre víctimas que murieron a tiros por agentes del ICE en Mineápolis: "No eran ángeles"

Gates, que concedió una entrevista a Nine News Australia, negó haber cometido alguna irregularidad y aseguró que lamenta "cada minuto" que pasó con Epstein, después de que los nuevos documentos revelaran más detalles de una relación ya conocida. El multimillonario insistió en que fue una "insensatez" haber pasado tiempo con el agresor sexual y que las afirmaciones que Epstein hizo sobre él en los documentos eran "falsas".

Lea: La realeza y el poder europeo salpicado por los archivos del caso Jeffrey Epstein

¿Que dijo Bill Gates sobre su relación con Jeffrey Epstein?

En 2013 Epstein se habría enviado a sí mismo unos correos electrónicos en los que daba a entender que Gates estaba teniendo una aventura extramatrimonial y buscando antibióticos para tratarse una enfermedad de transmisión sexual y añadirle esos medicamentos a su entonces esposa, Melinda, sin que se diera cuenta.

Gates ha negado todas las acusaciones. "Al parecer, Jeffrey se envió un correo electrónico a sí mismo. Ese correo nunca se envió, es falso. Así que no sé qué estaba pensando. ¿Intentaba atacarme de alguna manera?", dijo. El cofundador de Microsoft declaró que conoció a Epstein en 2011 y que cenaron juntos en varias ocasiones, pero negó haber visitado su isla privada en las Islas Vírgenes.

Publicidad

"El objetivo siempre fue que, como él conocía a mucha gente muy rica, decía que podía conseguir que donaran dinero para la salud global", afirmó. "En retrospectiva, fue un callejón sin salida, y lo he dicho muchas veces, pero lo repito: fui un ingenuo al pasar tiempo con él". Las declaraciones de Gates llegan un día después de que su exesposa Melinda French Gates dijera que su exmarido tenía que "cuestiones que explicar sobre sus vínculos" con Epstein.

La filántropa, que se divorció de Gates en 2021, declaró sentirse invadida por una "tristeza inmensa" tras la publicación de los nuevos documentos y aseguró estar "feliz de haberse alejado de todo ese asunto turbio". Desde que el Departamento de Justicia liberara esta tanda de archivos, han sido muchas las personas conocidas afectadas por aparecer en los documentos y que han tenido que dar explicaciones sobre su relación con el pederasta fallecido.

Publicidad

AGENCIA EFE
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Bill Gates

Jeffrey Epstein

Escándalos Sexuales

Abuso Sexual

Estados Unidos

Publicidad

Publicidad

Publicidad