Iván Cepeda anuncia que irá a primera vuelta: Pacto Histórico se retira de consulta de izquierda

El partido Pacto Histórico anunció que se retira de la consulta de izquierda y que Iván Cepeda irá directo a la primera vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. Esto, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) denegó este miércoles más temprano la participación del senador Cepeda en la consulta interpartidista de la izquierda, llamada Frente por la vida, prevista para el próximo 8 de marzo, con el fin de escoger un único candidato presidencial de ese sector y en la que también participarán el exsenador Roy Barreras, el exembajador de Colombia en Argentina Camilo Romero y el exministro del Interior Juan Fernando Cristo.



Minutos después, el propio Cepeda en sus redes sociales anunció que irá directo a la primera vuelta. "Ante la arbitraria decisión del Consejo Nacional Electoral que viola los derechos del Pacto Histórico y de millones de ciudadanas y ciudadanos, retiraremos nuestra participación en la consulta del 8 de marzo de 2026; y me inscribo para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este año", escribió el senador en una publicación que acompaña de un video en la que detalla las razones de su decisión.

Con una votación de seis en contra de la participación del senador Cepeda en la consulta y cuatro a favor, el CNE rechazó la posibilidad de que el candidato compita en la consulta, bajo el argumento que de participar en la elección de la coalición 'Frente por la vida' el próximo 8 de marzo, Cepeda incurriría en una doble participación en consultas, debido a que ya hizo parte de una que se llevó a cabo el pasado 26 de octubre para elegir al candidato del Pacto Histórico.

