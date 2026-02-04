Resultados de la Lotería de Manizales hoy, miércoles 4 de febrero de 2026: números ganadores

La Lotería de Manizales realiza en la noche de hoy, miércoles 4 de febrero de 2026, un nuevo sorteo dentro del calendario oficial de juegos de azar en Colombia, concentrando la atención de miles de apostadores que esperan conocer la combinación ganadora. Este tradicional juego continúa siendo uno de los más representativos del país, tanto por la magnitud de sus premios como por su aporte al financiamiento del sector salud.



Administrada por la Empresa Municipal para la Salud (EMSA), la Lotería de Manizales se consolida semana tras semana como una de las más seguidas por los jugadores, gracias a su robusto plan de premios y a la transparencia con la que se desarrollan sus sorteos. La jornada de hoy se cumple bajo supervisión oficial, cumpliendo con todos los protocolos establecidos.

La transmisión del sorteo se lleva a cabo en vivo a partir de las 11:00 p.m., a través de los canales digitales oficiales de la Lotería de Manizales, entre ellos su página web institucional, su canal de YouTube y su cuenta de Facebook. Una vez finaliza la emisión, la entidad publica el acta oficial con los resultados definitivos.



Resultados EN VIVO de la Lotería de Manizales hoy, miércoles 4 de febrero de 2026

Tras concluir la transmisión oficial del sorteo, la Lotería de Manizales da a conocer los números correspondientes a la jornada de hoy, los cuales pueden ser consultados únicamente en los canales autorizados:



Número ganador: por definir

Serie: por definir

La entidad recomienda a los jugadores verificar cuidadosamente su billete físico o comprobante de compra y contrastar la información solo con las fuentes oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.



¿Cómo funciona la Lotería de Manizales?

La Lotería de Manizales opera con billetes compuestos por una combinación de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, acompañadas de una serie de tres dígitos. El premio mayor se otorga cuando el número y la serie coinciden exactamente, aunque el sorteo contempla múltiples premios por aciertos parciales y aproximaciones.

Cada billete se divide en cuatro fracciones. El valor de la fracción es de $3.000, mientras que el billete completo tiene un costo de $12.000, lo que permite a los jugadores participar de manera accesible y recibir premios proporcionales.



Plan de premios de la Lotería de Manizales

Para el sorteo de esta noche, la Lotería de Manizales ofrece un premio mayor de $2.600 millones, además de un amplio esquema de premios secos y especiales. El plan contempla premios de alto valor que permiten beneficiar a múltiples ganadores en cada jornada.



Asimismo, se incluyen premios por aproximaciones y coincidencias parciales, como aciertos en las tres primeras cifras, tres últimas cifras, dos cifras iniciales o finales, última cifra y el número ganador en cualquier orden, ampliando así las posibilidades de obtener un premio.



Recomendaciones para los jugadores

La Lotería de Manizales recuerda a los apostadores la importancia de conservar el billete en buen estado, sin enmendaduras ni alteraciones, y de verificar siempre los resultados en los canales oficiales de la entidad. También recomienda evitar compartir imágenes del billete o información personal en redes sociales o sitios no autorizados.



Los resultados oficiales del sorteo de hoy, miércoles 4 de febrero de 2026, se confirman una vez quede en firme el acta publicada por EMSA. Los recursos recaudados a través de este juego de azar se destinan al fortalecimiento del sistema de salud, reafirmando el carácter social de la Lotería de Manizales.

