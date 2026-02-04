Los estragos que deja el impacto del frente frío en Colombia: "Más de 27.000 familias afectadas"

El territorio colombiano ha sufrido un clima con un comportamiento poco común para estos primeros meses del año. De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la razón del incremento de las precipitaciones que han afectado principalmente al norte, centro y occidente de Colombia, se debe a varios factores, entre esos, el fenómeno denominado como frente frío.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) dio a conocer en un informe publicado en la mañana de este miércoles 4 de febrero que el frente frío atípico ha dejado al menos 256 emergencias en todo el país. Los eventos se han dado en 172 municipios, "que dejan más de 27.000 familias afectadas, según datos preliminares. Los departamentos con mayor número de personas damnificadas son Córdoba, Cauca, Antioquia y Nariño", se lee en el documento.



De acuerdo con los datos de la UNGRD, las emergencias con mayor recurrencia han sido movimientos en masa, inundaciones y crecientes súbitas, lo que ha generado impacto sobre viviendas, comunidades e infraestructura. El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), bajo la coordinación de la UNGRD, "continúa respondiendo de manera articulada a las emergencias por lluvias en el país, generadas por un frente frío atípico en plena temporada seca".



¿Cómo ha sido la respuesta de Colombia ante la emergencia por frente frío y fuertes lluvias?

Según la UNGRD, se "ha desplegado asistencia humanitaria, equipos técnicos y capacidades operativas en los territorios más impactados, en articulación con el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Defensa Civil Colombiana, el Cuerpo Oficial de Bomberos y la Cruz Roja Colombiana".

En el departemento de Córdoba, uno de los más afectados, se ha hecho una presencia permanente desde el inicio de la emergencia por el clima anormal. "En el municipio de Tierralta, el equipo técnico acompaña a la alcaldía en la coordinación para la instalación de alojamientos temporales y en la recolección de información para la entrega de asistencia humanitaria".

Debido al incremento de lluvias en el país, se reportó que el embalse de Urrá I superó niveles históricos y alcanzó una capacidad del 102 %. "Representantes del embalse indicaron la activación de un plan de contingencia en Tierralta, que incluye albergues temporales y la disponibilidad de lanchas y vehículos". En Córdoba se han entregado 7.400 kits humanitarios de los 13.000 asignados al departamento, y se prevé el envío de kits adicionales para continuar atendiendo a las familias afectadas.

En la región del Pacífico se prevé la entrega de alrededor de 5.000 kits de asistencia humanitaria en los próximos días. Por su parte, en Antioquia, se asignó un puente militar para restablecer la conectividad vial con el departamento de Córdoba. "Se mantiene activa una operación de búsqueda y rescate en el municipio de Necoclí, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la cual continúa pese a las dificultades meteorológicas. De igual forma, se asignó un puente militar para restablecer la conectividad vial entre los departamentos de Magdalena y La Guajira", agregó la UNGRD.

¿Cuáles son las razones para el incremento inusual de lluvias en Colombia?

De acuerdo con Ghisliane Echeverry Prieto, la directora del Ideam, el año comenzó con unas condiciones Tipo La Niña para Colombia, fenómeno que se caracteriza por un enfriamiento del océano Pacífico tropical y ciertos cambios en la atmósfera. "Lo iniciamos también con otros fenómenos meteorológicos como la oscilación de Madden-Julian favorable para lluvias", agregó la funcionaria sobre las "ondas que revisten gran importancia en el proceso de predicción climática, ya que pueden amortiguar o intensificar los procesos propios de la escala interanual".

La funcionaria también habló sobre el frente frío, otro fenómeno que ha influido en el incremento anormal. "Lo que ha ocurrido además en los últimos días es que hemos tenido la incidencia de un frente frío que ha estado aumentando, especialmente en el norte del país y en la región Andina (...) Esperamos que vaya alejándose alrededor del día miércoles de esta semana. Sin embargo, nuestros pronósticos del clima nos muestran que las precipitaciones van a continuar hasta mediados del mes de febrero y que posteriormente irán disminuyendo paulatinamente", agregó la funcionaria.

De acuerdo con los últimos reportes, la región Caribe se ven especialmente afectada por estas precipitaciones. "La región pacífica es una región donde siempre tenemos lluvia y por supuesto también se puede exacerbar este fenómeno. También tenemos en el oriente y norte de la Orinoquía y en el arco amazónico lluvias importantes".

Echeverry habló además de alerta por oleaje relacionado con aumento de los vientos. "Para el archipiélago de San Andrés también estamos pronosticando un tiempo nublado. El archipiélago se encuentra mucho más hacia la zona de Centroamérica y por supuesto también se está viendo afectado por esta incidencia del frente frío. Lo que ha ocurrido con estas lluvias es que también ha aumentado los vientos y por tanto se ha elevado una alerta naranja asociado a oleaje en nuestra costa Caribe".