Alcalde de Nocaima se pronuncia por cortes de luz frecuentes: “Es muy raro el día que no se vaya”
Alejandro Matiz Flórez explicó que la intermitencia del servicio no solo afecta a su municipio, sino a todos los que hacen parte del Gualivá. Reveló qué compromisos adquirió Enel para no afectar más a la comunidad.
Un ‘cracker’ le robó al municipio de Nocaima $2.775 millones: ¿cómo lo hizo?
Una organización dirigida por un ‘cracker’ logró acceder a las cuentas bancarias del municipio de Nocaima y sacar dineros dedicados a infraestructura. Dijín explica cómo opera.