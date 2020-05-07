En vivo
Noticias Caracol  / Municipio de Nocaima

Municipio de Nocaima

  • Alcalde de Nocaima se pronuncia por cortes de luz frecuentes: “Es muy raro el día que no se vaya”
    Imágenes tomadas de la Alcaldía de Nocaima y la cuenta de Instagram de Alejandro Matiz Flórez
    COLOMBIA

    Alcalde de Nocaima se pronuncia por cortes de luz frecuentes: “Es muy raro el día que no se vaya”

    Alejandro Matiz Flórez explicó que la intermitencia del servicio no solo afecta a su municipio, sino a todos los que hacen parte del Gualivá. Reveló qué compromisos adquirió Enel para no afectar más a la comunidad.

  • Un ‘cracker’ le robó al municipio de Nocaima $2.775 millones
    Noticias Caracol
    COLOMBIA

    Un ‘cracker’ le robó al municipio de Nocaima $2.775 millones: ¿cómo lo hizo?

    Una organización dirigida por un ‘cracker’ logró acceder a las cuentas bancarias del municipio de Nocaima y sacar dineros dedicados a infraestructura. Dijín explica cómo opera.

