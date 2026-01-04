Venezolanos con TPS podrían “aplicar al estatus de refugiados” tras la captura de Nicolás Maduro

La situación migratoria de cientos de miles de venezolanos en Estados Unidos ha estado en incertidumbre desde septiembre de 2025 tras la cancelación oficial del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela. Sin embargo, en medio del reciente escenario marcado por la captura de Nicolás Maduro, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que los beneficiarios del TPS podrían solicitar el estatus de refugiados.



Durante una entrevista concedida este domingo a la cadena Fox News, Noem señaló que los venezolanos protegidos hasta ahora por el TPS no quedarán automáticamente sin opciones migratorias. “Todos los individuos que estaban bajo el TPS tienen la oportunidad de aplicar al estatus de refugiados y se realizará esa evaluación”, afirmó la funcionaria.

No obstante, dejó claro que este proceso no será automático ni para todos, sino que dependerá del análisis individual de cada caso. Las declaraciones surgieron luego de que una reportera le preguntara si la eliminación del TPS, la cual estuvo prevista para finales de 2025, implicaría el retorno forzoso de miles de venezolanos a un país con un panorama político todavía incierto.

Asimismo, Noem subrayó: “Pero tenemos que asegurarnos de que nuestros programas en realidad significan algo, y que las leyes se están cumpliendo”.La secretaria también celebró los acontecimientos recientes en Venezuela, afirmando que “Venezuela es hoy más libre de lo que era ayer, y lo seguirá siendo mientras el presidente Trump esté en la Casa Blanca”, en referencia directa a la captura de Maduro tras el ataque militar ejecutado por el Gobierno de Trump en la madrugada del sábado sábado.



Según estimaciones oficiales, entre 250.000 y 350.000 venezolanos quedaron desprotegidos tras la decisión de poner fin al TPS, un programa que durante años los protegió de la deportación y les permitió trabajar legalmente en Estados Unidos. Tras la eliminación de estas protecciones en septiembre, el Gobierno republicano instó a los beneficiarios a autodeportarse, una medida que fue duramente criticada por defensores de los derechos de los migrantes.



De acuerdo con información del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la cancelación del TPS para Venezuela responde a una evaluación oficial de las condiciones del país. En un aviso de carácter informativo, el organismo señaló: “Después de revisar las condiciones del país y de consultar con las agencias gubernamentales de Estados Unidos apropiadas, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, determinó que Venezuela ya no cumple con las condiciones para su designación para el Estatus de Protección Temporal (TPS) y que se requiere la cancelación de la designación de Venezuela para el TPS de 2023, ya que es contraria al interés nacional”.



¿Qué es el TPS?

El TPS, según recuerda el USCIS, es un beneficio migratorio temporal que puede otorgarse cuando un país enfrenta un conflicto armado, un desastre ambiental o “otras condiciones extraordinarias y temporales” que impidan el retorno seguro de sus ciudadanos. Durante su vigencia, los beneficiarios no son removibles de Estados Unidos, pueden obtener autorización de empleo y, en algunos casos, permisos de viaje.

Sin embargo, el TPS no concede residencia permanente ni un estatus migratorio definitivo, pese a ello, el propio marco legal del programa aclara que estar inscrito en el TPS no impide solicitar otros beneficios migratorios. Entre ellos, el asilo, el ajuste de estatus basado en una petición de inmigrante o, como ahora sugiere el Departamento de Seguridad Nacional, el estatus de refugiado.

Cada solicitud, no obstante, debe cumplir con los requisitos específicos de elegibilidad y será evaluada de manera independiente. Para los venezolanos que permanecen en Estados Unidos, el anuncio abre una puerta, pero también plantea nuevos desafíos legales, ya que los solicitantes deberán demostrar que cumplen con los requisitos establecidos por la legislación migratoria estadounidense.

