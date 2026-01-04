En vivo
Publicidad

MUNDO  / Venezolanos con TPS podrían "aplicar al estatus de refugiados" tras la captura de Nicolás Maduro

Venezolanos con TPS podrían “aplicar al estatus de refugiados” tras la captura de Nicolás Maduro

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, explicó en una entrevista que los venezolanos con TPS podrían solicitar el estatus de refugiados, tras el anuncio del fin de esa protección migratoria.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 4 de ene, 2026
Venezolanos con TPS podrían “aplicar al estatus de refugiados” tras la captura de Maduro
Podrían "aplicar al estatus de refugiados"
Archivo - Canva

