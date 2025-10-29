En vivo
Alcalde de Nocaima se pronuncia por cortes de luz frecuentes: “Es muy raro el día que no se vaya”

Alejandro Matiz Flórez explicó que la intermitencia del servicio no solo afecta a su municipio, sino a todos los que hacen parte del Gualivá. Reveló qué compromisos adquirió Enel para no afectar más a la comunidad.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 29 de oct, 2025
Alcalde de Nocaima se pronuncia por cortes de luz frecuentes: "Es muy raro el día que no se vaya"
Imágenes tomadas de la Alcaldía de Nocaima y la cuenta de Instagram de Alejandro Matiz Flórez

