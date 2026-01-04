¿Qué viene para Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en un operativo del Gobierno Trump?

La operación militar de Estados Unidos, que terminó con la captura de Nicolás Maduro en Caracas, el mundo tiene más preguntas que respuestas de lo que puede pasar en Venezuela, que durante 26 años ha tenido al chavismo en el poder.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Una de las incógnitas es quién va a asumir el poder en la nación suramericana, pues el presidente Donald Trump dijo que será su país el que la gobierne y parece haber descartado a la oposición la que la lidere. (Lea también: Trump pide al régimen “acceso total” a Venezuela y advierte sobre segundo ataque si "no se cumple")

No obstante, Edmundo González, considerado por varios países como el presidente electo de Venezuela, rompió el silencio e instó a las fuerzas armadas del país a “cumplir y hacer cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio de 2024”, que, según la oposición, lo dio a él como ganador de las elecciones.



Al respecto, el analista y exdirector del Diálogo Interamericano, Michael Shifter, ve “difícil” que él o la Nobel de Paz lleguen al escenario político del país vecino. Recalcó que Trump “nunca ha expresado mucha simpatía para María Corina Machado” y, a parecer del experto, “no es sorprendente porque él no está muy convencido de su capacidad de gestionar y gobernar Venezuela”.



La excanciller María Emma Mejía señaló por su parte que “no hay quién opere el aparato del Estado” y “Delcy Rodríguez les ofrecía esa posibilidad”, precisando que deben salir Diosdado Cabello y Vladimir Padrino porque “no caben en la nueva Venezuela”.

Publicidad

Entretanto, la agencia Reuters ha señalado que fuentes de la Casa Blanca informaron que se contempla un plan de amnistía y posible exilio a los demás integrantes del régimen que quedaron en Venezuela para que dejen el poder a las buenas.

Y es que Trump le advirtió a Delcy Rodríguez que "si no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro".



¿Cómo puede impactar la captura de Maduro en Colombia?

El exalcalde de Bogotá Luis Garzón recordó que lo primero que anunció Trump al posesionarse fue ir por el Canal de Panamá y ha expresado su interés por intervenir en México.

Publicidad

Ahora, con la captura de Maduro, “eso se complementa con el tema de lo que ha dicho sobre Colombia y en particular sobre el presidente Petro, (…) de lo que puede pasar con el patio trasero”, añadió.

Frente a esto, el presidente Gustavo Petro reaccionó en redes sociales y le pidió a su homólogo estadounidense: “Deje de calumniarme señor Trump. Así no se amenaza a un presidente latinoamericano”.

Garzón consideró que con estos roces entre los mandatarios “el espacio diplomático debería ser el ideal” y pidió “hablar con calma este tema” porque “estamos frente a una situación complicada”.

El exembajador y exministro Gabriel Silva añadió que Petro “ha ido escalando la retórica, poniendo su ideología y actitud antiimperialista por encima de los intereses de la nación; en varias ocasiones ha provocado a Trump, sabiendo que es una persona realmente explosiva y peligrosa”.

Publicidad

Justamente, el presidente de Estados Unidos hizo una nueva amenaza contra Colombia, diciendo que para él “suena bien” lanzar un operativo militar sobre el país, dando a entender que haría lo mismo que en Venezuela.

Garzón, por su parte, dijo que esta situación puede influir en las elecciones de Colombia: “Polarizó aún más el ambiente electoral”.

Publicidad

María Emma Mejía consideró que “la doctrina Monroe llegó y esta andanada, no solo contra Colombia, Cuba, México, Venezuela, no crea un ambiente favorable para intentar una salida a esto que él llama la recuperación del hemisferio”.



¿Quién pudo infiltrarse en el régimen para lograr la captura de Maduro?

Roberto Deniz, director de Armando Info, precisó que “este nivel de detalle de conocimiento de la vida diaria, minuto a minuto de Maduro, revela que desde lo interno hubo filtración, es evidente que alguien estaba brindado información y vendió a Maduro. Desde qué nivel salía esa información, no lo sabemos”.

“Ahora les toca transmitir la idea de que no hay un traidor a lo interno del chavismo, aquí estamos todos cerrando filas”, agregó, subrayando que a lo largo de estos años “ha demostrado experiencia y capacidad para sobrevivir a episodios críticos, sobreviven y se sobreponen”.



¿Lo que hizo Trump en Venezuela es ilegal?

El exembajador y exministro Gabriel Silva dijo que “es claro que se complica una salida limpia para Trump en materia de Venezuela”, más cuando él mismo había “prometido a los trumpistas y a los republicanos que no se dedicaría a construir regímenes políticos en otros países (…) porque eso ha sido un fracaso”.

Países como China, Cuba y Rusia, aliados de Venezuela, han rechazado las acciones de Estados Unidos y en el Consejo de las Naciones Unidas, del que Colombia asumió la presidencia como miembro no permanente, se reúne el lunes para determinar si la incursión del Gobierno de Trump en territorio venezolano fue ilegal.

Silva señaló que “el Gobierno Trump ha simplificado las consecuencias porque no conoce o no quiere aceptar la complejidad de la situación y pone en riesgo el proceso electoral colombiano si llega a tomar alguna acción”.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL