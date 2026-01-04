Trump dice que no descarta lanzar una operación militar sobre Colombia: “Suena bien para mí”

Publicidad
El presidente Donald Trump volvió a mencionar a Colombia y al presidente Gustavo Petro a bordo del Air Force One mientras regresaba a Washington, cuando hablaba del operativo en Venezuela contra Nicolás Maduro.
Según Trump, hay “un vecindario enfermo” y agregó que Colombia también está enferma, liderada por un hombre enfermo que le gusta hacer cocaína y venderla a los Estados Unidos, y no lo va a poder seguir haciendo por mucho tiempo más. Él tiene fábricas de cocaína, pero no lo va a estar haciendo por mucho tiempo más”.
Al ser preguntado sobre si va a lanzar una operación liderada por Estados Unidos al país, contestó: “Suena bien para mí”.
Noticia en desarrollo.