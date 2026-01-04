En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Noticias Caracol  / MUNDO

Delcy Rodríguez ofrece a EE. UU. una "agenda de cooperación" tras tensiones por la captura de Maduro

Las declaraciones de la presidenta interina se producen en medio de las afirmaciones de Donald Trump, quien ha pedido “acceso total” a los recursos naturales y a la infraestructura venezolana.

Por: EFE
Actualizado: 4 de ene, 2026
Delcy Rodríguez ofrece a EE. UU. una "agenda de cooperación" tras tensiones por la captura de Maduro
Delcy Rodríguez expresó que "Venezuela tiene derecho a la paz" -
Archivo

