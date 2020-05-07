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Noticias Caracol  / Municipio de Puerto Boyaca

Municipio de Puerto Boyaca

  • Así es vivir en la Isla del Silencio: una zona de Boyacá marcada por la expansión de hipopótamos
    Una zona de Boyacá marcada por la expansión de hipopótamos -
    Noticias Caracol - Colprensa
    COLOMBIA

    Así es vivir en la Isla del Silencio: una zona de Boyacá marcada por la expansión de hipopótamos

    Lo que antes era un punto clave para la pesca en Puerto Boyacá hoy es un territorio marcado por el silencio y la presencia de hipopótamos, cuya expansión ha desplazado a los habitantes del lugar.

  • Abuela atacada por su nieto por dinero
    El hombre entró a la casa de la abuela con un arma blanca.
    Imagen de referencia Pexels.
    COLOMBIA

    Nieto es señalado de amedrentar a la abuela con arma cortopunzante para exigirle dinero

    El sujeto ingresó a la casa de la abuela, quien fue agredida física y verbalmente, de acuerdo con la Fiscalía. La entidad también indicó que la adulta mayor había denunciado a su nieto en ocasiones previas por conductas similares.

  • Pescadores en Puerto Boyacá se sienten desplazados por los hipopótamos
    PATERSON, SOUTH AFRICA - NOVEMBER 2: A herd, or bloat, of hippopotamuses fills a watering hole at the Shamwari Private Game Reserve on November 2, 2022 near the town of Paterson in South Africa's Eastern Cape province. (Photo by David Silverman/Getty Images)
    David Silverman/Getty Images
    COLOMBIA

    Hipopótamos en Colombia: pescadores en Puerto Boyacá se sienten desplazados por esta especie

    Aunque algunos habitantes de Puerto Boyacá se han acostumbrado a la presencia de los hipopótamos, que ya llevan 15 años en el territorio, las autoridades buscan medidas de prevención para esta especie invasora.

  • Palagua, la ciénaga que respira petróleo
    UNIDAD INVESTIGATIVA

    Palagua, la ciénaga que respira petróleo

    La belleza del paisaje del segundo cuerpo de agua más importante de Boyacá no hace justicia con los problemas que padece por impactos ocasionados a su flora y fauna por la explotación petrolera.

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    ENTRETENIMIENTO

    En carro de bomberos, Puerto Boyacá recibió a la hermosa modelo Elaine Palacio

    La afrocolombiana llegó desde Los Ángeles, California, donde adelanta proyectos de moda. En su ciudad natal presentó su fundación ‘Negros de corazón’.

  • pescadores en el río Magdalena.jpe
    COLOMBIA

    Amordazan a pescadores para robarles sus motores y canoas en el río Magdalena

    Cansados de la delincuencia, decidieron hacer un llamado a las autoridades para que les brinden seguridad, pues son víctimas de constantes hurtos a mano armada.

  • chigüiros bañados en petróleo en Puerto Boyacá.jpg
    COLOMBIA

    Una imagen que duele: chigüiros bañados en petróleo en Puerto Boyacá

    Alcaldía municipal denuncia que derrame de crudo es mucho peor de lo que reportó la empresa responsable.

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    ENTRETENIMIENTO

    Elaine Palacio, la modelo de Puerto Boyacá que es portada de la revista Vogue Italia

    La afrocolombiana de 18 años conquista con su belleza en las más prestigiosas publicaciones. Además, hace parte del catálogo de Victoria’s Secret.

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    COLOMBIA

    Ordenan indemnizar a familia de niño que se ahogó en una salida pedagógica hace 13 años

    La decisión en segunda instancia del Tribunal Administrativo de Boyacá obliga al pago de 300 salarios mínimos a la mamá, padrastro y hermana del menor que falleció en 2007.

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    COLOMBIA

    Periodista en Puerto Boyacá denuncia que fue víctima de golpiza en represalia por sus publicaciones

    La Unidad Nacional de Protección se encuentra en estudio del caso para determinar qué tipo de protección se le brindará.