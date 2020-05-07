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Municipio de Puerto Boyaca
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Así es vivir en la Isla del Silencio: una zona de Boyacá marcada por la expansión de hipopótamos
Lo que antes era un punto clave para la pesca en Puerto Boyacá hoy es un territorio marcado por el silencio y la presencia de hipopótamos, cuya expansión ha desplazado a los habitantes del lugar.
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Nieto es señalado de amedrentar a la abuela con arma cortopunzante para exigirle dinero
El sujeto ingresó a la casa de la abuela, quien fue agredida física y verbalmente, de acuerdo con la Fiscalía. La entidad también indicó que la adulta mayor había denunciado a su nieto en ocasiones previas por conductas similares.
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Hipopótamos en Colombia: pescadores en Puerto Boyacá se sienten desplazados por esta especie
Aunque algunos habitantes de Puerto Boyacá se han acostumbrado a la presencia de los hipopótamos, que ya llevan 15 años en el territorio, las autoridades buscan medidas de prevención para esta especie invasora.
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Palagua, la ciénaga que respira petróleo
La belleza del paisaje del segundo cuerpo de agua más importante de Boyacá no hace justicia con los problemas que padece por impactos ocasionados a su flora y fauna por la explotación petrolera.
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En carro de bomberos, Puerto Boyacá recibió a la hermosa modelo Elaine Palacio
La afrocolombiana llegó desde Los Ángeles, California, donde adelanta proyectos de moda. En su ciudad natal presentó su fundación ‘Negros de corazón’.
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Amordazan a pescadores para robarles sus motores y canoas en el río Magdalena
Cansados de la delincuencia, decidieron hacer un llamado a las autoridades para que les brinden seguridad, pues son víctimas de constantes hurtos a mano armada.
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Una imagen que duele: chigüiros bañados en petróleo en Puerto Boyacá
Alcaldía municipal denuncia que derrame de crudo es mucho peor de lo que reportó la empresa responsable.
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Elaine Palacio, la modelo de Puerto Boyacá que es portada de la revista Vogue Italia
La afrocolombiana de 18 años conquista con su belleza en las más prestigiosas publicaciones. Además, hace parte del catálogo de Victoria’s Secret.
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Ordenan indemnizar a familia de niño que se ahogó en una salida pedagógica hace 13 años
La decisión en segunda instancia del Tribunal Administrativo de Boyacá obliga al pago de 300 salarios mínimos a la mamá, padrastro y hermana del menor que falleció en 2007.
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Periodista en Puerto Boyacá denuncia que fue víctima de golpiza en represalia por sus publicaciones
La Unidad Nacional de Protección se encuentra en estudio del caso para determinar qué tipo de protección se le brindará.