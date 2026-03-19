Las torturas a las que mujer en Valle del Cauca habría sometido a su hijo de 12 años

Las autoridades en El Cerrito, Valle del Cauca, capturaron a una mujer señalada de haber torturado a su propio hijo, un niño de apenas 12 años, quien estuvo sufriendo agresiones físicas y psicológicas durante los años 2024 y 2025.



De acuerdo con las investigaciones, una de las agresiones que se registraron ocurrió el pasado 14 de noviembre de 2025 dentro de una vivienda del barrio Porvenir.

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Según la Fiscalía, la mujer, al parecer, calentó un cuchillo en la estufa de la casa y luego lo puso sobre las manos del menor de 12 años. En su comunicado, las autoridades señalaron que dicha agresión se presentó porque la mujer consideró que se le había perdido un dinero.

“Agresiones similares se habrían presentado, en reiteradas oportunidades, entre 2024 y 2025. A las cuales se sumaban maltratos físicos y psicológicos continuos contra el menor de edad”, dijo el ente acusador.



Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con apoyo de la Policía Nacional, capturaron a la mujer señalada de llevar a cabo este tipo de agresiones el pasado 10 de marzo, en el barrio Centro de El Cerrito.



La mujer capturada fue señalada por un fiscal especializado de la seccional Cali por los delitos de tortura agravada y violencia intrafamiliar, cargos que la mujer no aceptó. Sin embargo, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras se adelantan las investigaciones correspondientes y se define su responsabilidad en estos hechos.



¿Cómo denunciar maltrato infantil?

En Colombia, la denuncia del maltrato infantil y de la tortura es un deber ciudadano y un derecho fundamental orientado a la protección de la vida y la dignidad humana. El Estado cuenta con rutas claras para que cualquier persona pueda reportar estos hechos de manera segura, incluso de forma anónima.

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En casos de maltrato infantil, cuando exista una situación urgente o de riesgo inminente, se debe llamar de inmediato a la línea de emergencias 123 de la Policía Nacional. Para denuncias directas o reportes continuos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) dispone de la Línea 141, gratuita y disponible en todo el país, donde se reciben casos de violencia física, psicológica, negligencia o abuso contra niñas, niños y adolescentes. También es posible acudir a las Comisarías de Familia o a las Personerías municipales, que están obligadas a activar medidas de protección. La Fiscalía General de la Nación recibe denuncias presenciales y virtuales cuando los hechos constituyen delito.

En cuanto a la tortura, esta es un crimen grave según la Constitución y el derecho internacional. Su denuncia debe realizarse ante la Fiscalía General de la Nación, que investiga penalmente a los responsables, sean agentes del Estado o particulares. La Defensoría del Pueblo cumple un rol clave al acompañar a las víctimas, brindar orientación jurídica y activar el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, encargado de vigilar lugares de detención. La Procuraduría General de la Nación puede abrir investigaciones disciplinarias contra funcionarios públicos implicados.

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En todos los casos, se recomienda recopilar la mayor información posible —fechas, lugares, testimonios, pruebas médicas— sin poner en riesgo a la víctima. La ley colombiana protege a denunciantes y víctimas frente a represalias. Denunciar no solo activa la justicia, sino que puede salvar vidas y prevenir nuevas violencias.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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