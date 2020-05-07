Municipio de San Antonio

Publicidad

Noticias Caracol

  • Pitbull mata a niño de 2 años en San Antop
    Imagen de referencia -
    Archivo
    COLOMBIA

    Pitbull mató a bebé de 2 años en San Alberto, Cesar: comunidad sacrificó al perro

    El menor se encontraba comiendo cuando el animal, que le pertenecía al tío de la víctima, lo atacó para quitarle el alimento. El familiar del niño podría enfrentar sanciones.

  • Cae presunto asesino de Angie Lizeth Salcedo, atacada cuando iba a colegio en Tolima
    Angie Lizeth Salcedo cursaba noveno grado -
    Tomada del Facebook de Huellas Micunas
    COLOMBIA

    Cae presunto asesino de joven Angie Lizeth Salcedo: “Le lanzó un piropo, lo rechazó y él la atacó"

    Tras ver a Angie Lizeth Salcedo inconsciente, el sujeto la llevó a una zona boscosa, "donde le retiró la ropa y le haría tocamientos", reveló la Fiscalía del Tolima.

    Angie Lizeth Salcedo, menor encontrada muerta en el Tolima
    Tomada de redes sociales
    COLOMBIA

    Hallan muerta a Angie Lizeth Salcedo, adolescente desaparecida en Tolima: tendría signos de abuso

    Angie Lizeth Salcedo, de 15 años, había sido reportada como desaparecida el pasado 4 de septiembre en San Antonio, Tolima. La Policía halló el cuerpo de la adolescente cerca de la quebrada La Legía.