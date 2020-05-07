Noticias Caracol Municipio de San Antonio
Pitbull mató a bebé de 2 años en San Alberto, Cesar: comunidad sacrificó al perro
El menor se encontraba comiendo cuando el animal, que le pertenecía al tío de la víctima, lo atacó para quitarle el alimento. El familiar del niño podría enfrentar sanciones.
Cae presunto asesino de joven Angie Lizeth Salcedo: “Le lanzó un piropo, lo rechazó y él la atacó"
Tras ver a Angie Lizeth Salcedo inconsciente, el sujeto la llevó a una zona boscosa, "donde le retiró la ropa y le haría tocamientos", reveló la Fiscalía del Tolima.
Hallan muerta a Angie Lizeth Salcedo, adolescente desaparecida en Tolima: tendría signos de abuso
Angie Lizeth Salcedo, de 15 años, había sido reportada como desaparecida el pasado 4 de septiembre en San Antonio, Tolima. La Policía halló el cuerpo de la adolescente cerca de la quebrada La Legía.