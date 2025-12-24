Así funcionarán los horarios de centros comerciales en Bogotá este 24 y 25 de diciembre

Publicidad
En vísperas de la Navidad, miles de bogotanos continúan realizando las compras tradicionales de la temporada: regalos, ropa, mercados y detalles para compartir en familia. Como es habitual, esta dinámica ha generado una alta afluencia de personas en los principales centros comerciales de la capital, que para este 24 de diciembre han establecido horarios especiales con el fin de facilitar las compras de última hora.
Uno de los puntos más concurridos es Unicentro, ubicado en el norte de Bogotá, que recientemente fue reconocido por tener la mejor decoración navideña del país, un atractivo adicional para quienes aún no terminan de preparar la Nochebuena.
Durante la jornada de hoy, la mayoría de centros comerciales de Bogotá abrirán desde la mañana y extenderán su operación hasta la noche, aunque los horarios pueden variar según cada establecimiento y los locales internos.
Por su parte, Gran San en el centro de la ciudad tendrá un horario especial de madrugón este 24 de diciembre, que empezó desde el día anterior hasta las 6:00 p.m.
En general, los centros comerciales de Bogotá sí abrirán el 25 de diciembre, pero lo harán con horarios de día festivo, es decir, con jornadas más cortas y apertura principalmente a mediados de las 10 de la mañana. No obstante, algunos establecimientos optarán por no operar.
En excepción del Gran San, el cual no abrirá el 25 de diciembre y retomará actividades el 26 de diciembre, de 5:00 a.m. a 7:00 p.m.
Las autoridades y administraciones de los centros comerciales recomiendan a los ciudadanos verificar los horarios específicos de cada tienda y planear sus visitas con anticipación, teniendo en cuenta el alto flujo de personas durante esta temporada.
HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL