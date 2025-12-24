Así funcionarán los horarios de centros comerciales en Bogotá este 24 y 25 de diciembre

En vísperas de la Navidad, miles de bogotanos continúan realizando las compras tradicionales de la temporada: regalos, ropa, mercados y detalles para compartir en familia. Como es habitual, esta dinámica ha generado una alta afluencia de personas en los principales centros comerciales de la capital, que para este 24 de diciembre han establecido horarios especiales con el fin de facilitar las compras de última hora.



Uno de los puntos más concurridos es Unicentro, ubicado en el norte de Bogotá, que recientemente fue reconocido por tener la mejor decoración navideña del país, un atractivo adicional para quienes aún no terminan de preparar la Nochebuena.



Así funcionarán los centros comerciales este 24 de diciembre

Durante la jornada de hoy, la mayoría de centros comerciales de Bogotá abrirán desde la mañana y extenderán su operación hasta la noche, aunque los horarios pueden variar según cada establecimiento y los locales internos.



Unicentro (carrera 15 #124-30): abrirá desde las 9:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.. Además, a las 4:00 p.m. se realizará la tradicional novena de Navidad.

(carrera 15 #124-30): abrirá desde las 9:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.. Además, a las 4:00 p.m. se realizará la tradicional novena de Navidad. Gran Estación (avenida calle 26 #62-47): abrirá desde las 7:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.. Muchos locales operarán desde las 10:00 a.m. El parqueadero funcionará desde las 5:00 a.m. hasta la 1:00 a.m. del día siguiente.

(avenida calle 26 #62-47): abrirá desde las 7:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.. Muchos locales operarán desde las 10:00 a.m. El parqueadero funcionará desde las 5:00 a.m. hasta la 1:00 a.m. del día siguiente. Multiplaza (calle 19A #72-57): estará abierto de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. y contará con actividades promocionales navideñas.

(calle 19A #72-57): estará abierto de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. y contará con actividades promocionales navideñas. Titán Plaza ubicado en la localidad de Engativá: abrirá de 8:30 a.m. a 10:00 p.m.; los locales comerciales atenderán hasta las 9:00 p.m.

ubicado en la localidad de Engativá: abrirá de 8:30 a.m. a 10:00 p.m.; los locales comerciales atenderán hasta las 9:00 p.m. Santafé (calle 185 #45-03): funcionará de 8:00 a.m. a 9:00 p.m., con eventos especiales en horas de la tarde.

(calle 185 #45-03): funcionará de 8:00 a.m. a 9:00 p.m., con eventos especiales en horas de la tarde. Parque Colina en Suba: abrirá de 9:00 a.m. a 9:00 p.m., con horarios independientes para las tiendas.

en Suba: abrirá de 9:00 a.m. a 9:00 p.m., con horarios independientes para las tiendas. El Tunal: atenderá al público de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

atenderá al público de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. Andino: estará abierto de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

El Retiro: tendrá uno de los horarios más amplios, desde las 6:00 a. m. hasta las 2:00 a.m., con operación diferenciada para cafés y restaurantes.

tendrá uno de los horarios más amplios, desde las 6:00 a. m. hasta las 2:00 a.m., con operación diferenciada para cafés y restaurantes. Atlantis: abrirá desde las 5:00 a.m. hasta la medianoche.

Por su parte, Gran San en el centro de la ciudad tendrá un horario especial de madrugón este 24 de diciembre, que empezó desde el día anterior hasta las 6:00 p.m.



¿Abrirán los centros comerciales el 25 de diciembre?

En general, los centros comerciales de Bogotá sí abrirán el 25 de diciembre, pero lo harán con horarios de día festivo, es decir, con jornadas más cortas y apertura principalmente a mediados de las 10 de la mañana. No obstante, algunos establecimientos optarán por no operar.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En excepción del Gran San, el cual no abrirá el 25 de diciembre y retomará actividades el 26 de diciembre, de 5:00 a.m. a 7:00 p.m.

Las autoridades y administraciones de los centros comerciales recomiendan a los ciudadanos verificar los horarios específicos de cada tienda y planear sus visitas con anticipación, teniendo en cuenta el alto flujo de personas durante esta temporada.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL