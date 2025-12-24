Terremoto en Taiwán de magnitud 6,1 sacude la costa este de la isla: videos

Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió este miércoles 24 de diciembre el este de Taiwán, con epicentro en el condado de Taitung, sin que por el momento se hayan comunicado víctimas ni daños de consideración, según datos del Centro Meteorológico Central de la isla (CWA).



El movimiento telúrico se produjo a las 17.47 hora local (09.47 GMT) y tuvo su epicentro a 22,85 grados de latitud norte y 121,15 grados de longitud este, a unos 10 kilómetros al norte del edificio del Gobierno del condado de Taitung.

El hipocentro se situó a una profundidad de 11,9 kilómetros, de acuerdo con el informe oficial sobre el terremoto en Taiwán.

Las autoridades taiwanesas indicaron que la intensidad máxima registrada alcanzó el nivel 5 en la escala local en el condado de Taitung, lo que implica sacudidas fuertes percibidas ampliamente por la población y con potencial para provocar daños leves



Esta misma región fue escenario de un terremoto de magnitud 7,2 en abril del año pasado que provocó 18 muertos, más de 1.100 heridos y pérdidas millonarias para la economía local.



Taiwán se asienta en la confluencia de las placas filipina y eurasiática, por lo que los terremotos son frecuentes en este territorio.



¿Qué hacer durante y después de un terremoto?

Durante un terremoto, la prioridad es proteger la vida. La persona debe mantener la calma y actuar con rapidez. Si se encuentra en el interior de un edificio, lo más seguro es buscar refugio bajo una mesa resistente o junto a una pared interior, lejos de ventanas, espejos y objetos que puedan caer. Es fundamental adoptar la posición de agacharse, cubrirse y agarrarse para reducir el riesgo de lesiones. No se recomienda usar ascensores ni salir corriendo, ya que los escombros y cables eléctricos pueden representar un peligro. Si está en el exterior, debe alejarse de edificios, postes y árboles, buscando un espacio abierto. En caso de estar conduciendo, lo mejor es detener el vehículo en un lugar seguro, evitando puentes y túneles.

Una vez que el movimiento sísmico termina, la persona debe evaluar su entorno antes de desplazarse. Es importante comprobar si hay heridos y brindar ayuda básica, sin mover a quienes presenten lesiones graves. También se debe cortar el suministro de gas, electricidad y agua para prevenir incendios o fugas. Las réplicas son comunes, por lo que conviene permanecer alerta y evitar estructuras dañadas. Si el edificio muestra grietas o riesgo de colapso, lo más prudente es evacuar siguiendo rutas seguras.

La comunicación es clave: se recomienda usar mensajes de texto o redes sociales para informar a familiares, evitando saturar las líneas telefónicas. Además, es necesario escuchar las indicaciones de las autoridades a través de radios portátiles o dispositivos móviles. Preparar un kit de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna y botiquín puede marcar la diferencia en las horas posteriores. Actuar con serenidad y seguir protocolos básicos aumenta significativamente las posibilidades de mantenerse a salvo durante y después de un terremoto.

