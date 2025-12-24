En vivo
Noticias Caracol
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Terremoto en Taiwán de magnitud 6,1 sacude la costa este de la isla: videos

Terremoto en Taiwán de magnitud 6,1 sacude la costa este de la isla: videos

En esta misma zona se registró en abril del año pasado un terremoto de magnitud 7,2 que dejó 18 víctimas mortales y más de 1.100 personas heridas.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 24 de dic, 2025
Terremoto en Taiwán de magnitud 6,1 sacude la costa este de la isla
Terremoto en Taiwán -
