Presidente Gustavo Petro anuncia que Colombia contará por primera vez con un "salario mínimo vital"

Si bien el presidente de la República, Gustavo Petro, no anunció de cuánto será el aumento del salario mínimo para 2026, el jefe de Estado sí adelantó este martes 23 de diciembre que se tratará de un "salario mínimo vital", una figura que se implementaría por primera vez en Colombia y que, en sus palabras -citando conceptos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)-, es "necesario para proporcionar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias".

"Salario vital, ese concepto lo metemos en el decreto, es lo que buscamos", afirmó el presidente durante su alocución. "El salario es familiar, no individual, y eso va en el decreto (...) ¿Cuál es la canasta mínima vital de una familia? ¿Cuánta gente trabaja, en promedio, en la familia? Esos datos están, eso se aplica y nos da el salario mínimo que vamos a decretar", agregó, y aseguró que se trata de un cambio basado en la OIT, la Constitución colombiana y la Jurisprudencia.

Cabe recordar que, sin acuerdo en la mesa de negociación, el presidente Petro sacará por decreto el aumento del mínimo para 2026. Conforme a la Ley 278 de 1996, al no haber acuerdo sobre la mesa, el jefe de Estado tiene plazo hasta el 30 de diciembre para definir el incremento vía decreto, lo cual sería la tercera ocasión que el jefe de Estado lo decide por este mecanismo. Y aunque se esperaba que el anuncio se hiciera este martes, solo adelantó que se tratara del "salario mínimo vital". Algunas versiones señalan que se trataría de una cifra de dos digitos, pero aún no es oficial.



En la actualidad, el salario mínimo en Colombia es de 1.423.500 pesos, luego del incremento de 9,5% decretado para 2025.



El pasado 18 de diciembre los gremios representantes de los generadores de empleo que tenían asiento en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales le enviaron una carta al Ministerio de Trabajo en la que mantuvieron su propuesta de un aumento del 7,21% para el salario mínimo del próximo año. Los empresarios aseguraron que la propuesta tiene en cuenta la cifra de inflación actual con la tendencia que se ha evidenciado en el 2025, el aumento del número de personas que se encuentran en la informalidad y un aumento salarial que garantice un incremento del poder adquisitivo de los trabajadores que sea estable.

Del lado de los trabajadores, las centrales sindicales le apuntan a un incremento del 16%.

