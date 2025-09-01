Pitbull mató a bebé de 2 años en San Alberto, Cesar: comunidad sacrificó al perro

La noche del 30 de agosto se convirtió en toda una pesadilla al interior de una vivienda del barrio Altos del Porvenir, municipio de San Alberto, departamento del Cesar. Un perro pitbull acabó con la vida de un bebé de tan solo 2 años. Aunque el menor alcanzó a ser llevado a un centro médico después del ataque, no sobrevivió.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Versiones preliminares indicaron que el niño tenía una papa rellena en la mano y el perro por quitarle el alimento lo atacó y le causó graves heridas en el tórax, el cuello y la cabeza.

Los familiares del bebé de dos años de inmediato lo auxiliaron y lograron quitarle al perro al niño de la mandíbula. El menor fue llevado al hospital Lázaro Alfonso Hernández, recibió atención de urgencia, pero, lamentablemente, no resistió y perdió la vida.



De acuerdo con el medio El Heraldo, la comunidad arremetió contra el pitbull y lo sacrificó luego del ataque contra el menor. El cadáver del canino fue dejado afuera de una vivienda del municipio de San Alberto.

Publicidad

El perro, al parecer, pertenecía al tío del menor de edad y podría enfrentar sanciones por este terrible hecho.

A través de redes sociales, la familia del niño ha estado solicitando ayudar para cubrir los gastos fúnebres del bebé asesinado por el perro pitbull.



Las sanciones por ataques de perros peligrosos en Colombia

En Colombia, el dueño de un perro de raza potencialmente peligrosa que ataca a una persona enfrenta diversas sanciones legales y económicas. Según la Ley 746 de 2002 y el Código Nacional de Policía, el propietario asume la responsabilidad total por los daños que el animal cause a personas, bienes o espacios públicos.

Publicidad

Las sanciones incluyen multas de hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes (aproximadamente $2,32 millones) si el perro agrede a una persona. Además, si el ataque genera lesiones permanentes o el animal representa un riesgo incontrolable para la seguridad pública, las autoridades pueden ordenar su eutanasia.

El dueño también puede enfrentar procesos penales por lesiones personales, y está obligado a indemnizar a la víctima. La denuncia puede presentarse ante la Fiscalía o la Policía, y debe incluir pruebas del ataque. En caso de condena, se puede iniciar un incidente de reparación integral para obtener compensación por perjuicios.

Para evitar estas sanciones, los propietarios deben cumplir con requisitos como el registro del animal, la póliza de responsabilidad civil, y el uso obligatorio de bozal y correa en espacios públicos. El incumplimiento de estas normas también conlleva multas adicionales.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias