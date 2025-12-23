Colfuturo anunció cambios en programa de becas desde 2026: ya no recibirá recursos del Gobierno

Colfuturo anunció por medio de un comunicado que el Programa Crédito Beca (PCB), uno de los principales mecanismos de financiación para estudios de posgrado en el exterior dirigidos a profesionales colombianos, entrará en una nueva etapa a partir de la convocatoria 2026. De acuerdo con la fundación, la decisión se da luego de que el Gobierno nacional anunciara el cierre de su apoyo financiero, tras más de dos décadas de cooperación continua.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con la fundación, desde su creación el programa contó con recursos públicos que permitieron seleccionar a cerca de 25.000 personas para cursar estudios de maestría y doctorado en universidades internacionales. Durante este periodo, "el Estado y Colfuturo comprometimos USD 892 millones para este fin, consolidando el programa más grande en su tipo en América Latina y uno reconocido internacionalmente por el compromiso y la excelencia académica de las personas que ha apoyado".

"Durante dos décadas ininterrumpidas, el Programa Crédito Beca (PCB) de COLFUTURO contó con recursos del Gobierno Nacional. Esta cooperación permitió seleccionar a cerca de 25.000 colombianos y colombianas para adelantar estudios de maestría y doctorado en las mejores universidades del mundo, con el propósito de que regresaran a contribuir al desarrollo de Colombia", se lee en el comunicado de la entidad.



Los últimos beneficiarios por programa de becas de Colfuturo

Según lo comunicado por la entidad, la cohorte seleccionada en 2025 será la última que recibirá recursos provenientes del Gobierno Nacional. A partir de 2026, Colfuturo deberá "definir cómo operar en solitario", lo que implica ajustes en su estructura financiera y en las condiciones que se ofrecerán a las nuevas personas postulantes.



Jerónimo Castro, director de Colfuturo, señaló que la fundación se ha venido preparando para este escenario y que actualmente adelanta gestiones orientadas a definir cómo funcionará el Programa Crédito Beca en adelante, incluyendo el diseño de nuevas condiciones de financiación y la búsqueda de recursos adicionales que permitan sostener la iniciativa. Según indicó la entidad, los resultados de este proceso se darán a conocer públicamente durante los primeros meses de 2026.



Colfuturo aclaró que las personas que ya fueron seleccionadas y que se encuentran cursando sus estudios, así como aquellas que están próximas a iniciar sus posgrados, no se verán afectadas por estos cambios. La fundación aseguró que mantendrán las mismas condiciones establecidas al momento de su selección y que los recursos necesarios para cumplir con estos compromisos están garantizados.



¿Cuál es el programa Crédito Beca y por qué es importante?

El Programa Crédito Beca fue creado con el objetivo de facilitar el acceso de profesionales colombianos a formación de alto nivel en el exterior, bajo un esquema que combina crédito y beca condonable, condicionado en parte al retorno al país. A lo largo de los años, el programa ha contribuido al "desarrollo del país al generar oportunidades para la formación de posgrado de profesionales colombianos y colombianas de excelencia académica".

Publicidad

La fundación de Colfuturo se creó en 1991 y desde entonces ha financiado los estudios de posgrado de más de 17.000 profesionales, "gracias al esfuerzo colaborativo del Gobierno Nacional, de algunas empresas del país y del compromiso de cada beneficiario y beneficiaria a través del pago de su Crédito Beca". De acuerdo con la fundación, este esquema ha permitido sostener el programa durante más de tres décadas y ampliar progresivamente su cobertura.

Para la selección de beneficiarios del Crédito Beca, la fundación explicó que se evalúan diversos criterios, entre ellos el desempeño académico en el pregrado y la calidad de los programas de posgrado a los que aspiran los postulantes. Este proceso se apoya en un sistema de calificación desarrollado por la entidad, cuyo eje central es la evaluación de la excelencia académica de los programas presentados.

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co