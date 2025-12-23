En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
EMERGENCIA ECONÓMICA
PICO Y PLACA BOGOTÁ
DONALD TRUMP
NOVENA
SALARIO MÍNIMO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Colfuturo anunció cambios en programa de becas desde 2026: ya no recibirá recursos del Gobierno

Colfuturo anunció cambios en programa de becas desde 2026: ya no recibirá recursos del Gobierno

De acuerdo con el anuncio de la fundación, la promoción 2025 será la última financiada bajo el esquema del programa Crédito Beca. Esto es lo que deben saber beneficiarios.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 23 de dic, 2025
Comparta en:
Becas colfuturo
¿Qué pasará con beneficiarios que ya se encuentran con becas en el exterior? Esto respondió la entidad. -
Colfuturo/ Freepik

Publicidad

Publicidad

Publicidad