Gobierno Trump responde a acusaciones que señalan al presidente en caso Epstein

El nombre de Donald Trump aparece repetidamente en una nueva serie de documentos del expediente sobre Jeffrey Epstein, publicados el pasado martes, que revelan antiguos vínculos entre el expresidente y el delincuente sexual hallado muerto en prisión en 2019. Estos archivos, que suman 11.000 páginas, han generado gran expectación por las menciones a figuras públicas y por el contexto que aportan sobre la red de explotación sexual atribuida a Epstein.



El Departamento de Justicia de Estados Unidos advirtió que parte del material contiene afirmaciones “falsas y sensacionalistas”. Entre ellas figura un documento que sugiere que Trump habría viajado varias veces en el jet privado de Epstein. “Si tuvieran un ápice de credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado como arma contra el presidente Trump”, señaló en X la institución, intentando restar peso a las especulaciones.

Trump, de 79 años, no ha sido acusado de ningún delito relacionado con Epstein. El martes, mientras los documentos se difundían, pasó la mañana en uno de sus campos de golf en Florida y evitó pronunciarse de inmediato sobre el tema. Cabe recordar que el viernes anterior el Departamento de Justicia ya había liberado un primer paquete de 4.000 archivos, aunque la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein (EFTA), aprobada por unanimidad en el Congreso, exige la publicación completa.

En declaraciones a la prensa el lunes, Trump reiteró su oposición a la divulgación total del expediente, argumentando que podría perjudicar a personas inocentes. “Todo el mundo era amigo de este tipo”, afirmó, en referencia a la amplia red social que Epstein mantenía.



La relación entre Trump y Epstein

Epstein fue acusado de organizar una extensa red de explotación sexual de menores. Según las autoridades, se suicidó en agosto de 2019 en una cárcel de Nueva York, antes de enfrentar juicio por estos crímenes. Más de una década antes, en 2008, había sido condenado en Florida a 13 meses de prisión bajo un régimen especial, tras un acuerdo con la fiscalía que le evitó cargos federales, pese a las acusaciones de prostitución con menores.



Trump admite haber conocido a Epstein en los años noventa, cuando ambos eran parte del círculo social neoyorquino, pero asegura que rompió todo vínculo antes de que el financista tuviera problemas legales. El expresidente intentó sin éxito frenar la publicación íntegra del expediente y sostiene que su relación con Epstein no era particularmente estrecha.



La carta “es FALSA” y otros hallazgos

Entre los documentos más comentados figura una carta atribuida a Epstein y dirigida a Larry Nassar, exmédico del equipo de gimnasia de EE. UU., condenado a cadena perpetua por cientos de agresiones sexuales. La misiva, supuestamente enviada en agosto de 2019 —el mismo mes en que Epstein murió—, contenía frases comprometedoras: “El presidente comparte nuestro amor por las chicas jóvenes y lozanas” y “Cuando pasaba una joven bella, le encantaba ‘meter mano’”.



Sin embargo, el Departamento de Justicia desmintió su autenticidad. En un comunicado, afirmó que el FBI “ha confirmado que la supuesta carta de Jeffrey Epstein a Larry Nassar es FALSA”, señalando que tenía un matasellos de tres días posterior a la muerte de Epstein y fue enviada desde Virginia, mientras él estaba preso en Nueva York.

Otro documento relevante es un intercambio de correos electrónicos entre agentes del FBI en 2019, donde se menciona la existencia de diez presuntos “cómplices” de Epstein en Estados Unidos. “El Departamento de Justicia debe arrojar más luz sobre quiénes estaban en la lista, cómo estaban involucrados y por qué decidió no procesar” a esas personas, reclamó el martes el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer. El vicefiscal general, Todd Blanche, justificó el retraso en la publicación por la necesidad de proteger la identidad de más de 1.000 víctimas.



Celebridades y figuras reales en los archivos

El primer lote de documentos incluía fotografías del expresidente Bill Clinton y de celebridades como Mick Jagger y Michael Jackson, quienes también habrían tenido contacto con Epstein. Clinton declaró no tener nada que ocultar e instó al Departamento de Justicia a divulgar todo lo relacionado con él.

Asimismo, aparecen correos electrónicos entre alguien que parece ser el ex príncipe Andrés y Ghislaine Maxwell, exnovia y colaboradora de Epstein, sobre la organización de encuentros con “amigos inapropiados”. La correspondencia, fechada entre 2001 y 2002, proviene de una cuenta firmada como “A”. Aunque no se menciona explícitamente su nombre, Andrés perdió sus títulos reales tras el escándalo.

Maxwell, condenada en 2022 a 20 años de prisión por explotación sexual, sigue siendo la única persona sentenciada en relación con el caso Epstein, que continúa generando controversia y presión para esclarecer la implicación de figuras influyentes.

