Primer país en recibir la Navidad 2025: ¿cuál es el último en abrir regalos?

Navidad es una de las festividades celebradas en diferentes partes del mundo, y precisamente por su carácter global despierta la curiosidad de millones de personas. Aunque el mensaje, los símbolos y las tradiciones se repiten cada año, el momento exacto en el que inicia la celebración no es el mismo para todos. Mientras en algunos lugares el 25 de diciembre comienza cuando aún es 24 en otros países, en otros rincones del planeta la Navidad tarda casi un día completo en llegar.



Esta diferencia no tiene que ver con las costumbres religiosas ni con decisiones culturales, sino con la forma en la que el planeta organiza el tiempo. La Tierra está dividida en husos horarios, un sistema que establece la hora oficial según la posición geográfica de cada territorio respecto al meridiano de Greenwich, el punto de referencia mundial. A partir de allí, cada zona suma o resta horas, lo que provoca que el inicio de un mismo día ocurra en distintos momentos alrededor del globo.

En 2025, como sucede cada año, el primer país del mundo en recibir la Navidad será Kiribati, un pequeño Estado insular ubicado en el océano Pacífico. En particular, la isla de Kiritimati, también conocida como Isla de Navidad, se encuentra en el huso horario más adelantado del planeta (UTC+14), lo que la convierte en el primer territorio donde el calendario marca oficialmente el 25 de diciembre. Allí, cuando los relojes dan la medianoche y se inicia la jornada navideña, gran parte del mundo todavía se encuentra celebrando la Nochebuena o como es el caso de Colombia apenas iniciando el día del 24 de diciembre, con cerca de 21 horas de diferencia.

Kiribati es un país conformado por decenas de islas dispersas en una vasta extensión del Pacífico, y su ubicación geográfica lo ha convertido en un punto simbólico para marcar el inicio de fechas especiales a nivel global. De acuerdo con el Clarín, para sus habitantes, la Navidad comienza con misas, reuniones familiares y celebraciones en las que comparten una cena con alimentos de la región como pescado y frutas tropicales, aunque sencillas, tienen un profundo valor espiritual y cultural. En ese momento, este rincón del planeta se convierte, de manera literal, en el primer lugar donde nace la Navidad.



Tras Kiribati, otros territorios del Pacífico Sur se suman rápidamente a la celebración. Regiones como las islas Chatham de Nueva Zelanda, Samoa y Tonga comienzan el 25 de diciembre pocas horas después, consolidando a esta zona del mundo como la primera en vivir la festividad. Mientras tanto, países de América, Europa y África aún esperan varias horas para dar la bienvenida al día más esperado del calendario cristiano.



¿Cuál es el último país en recibir la Navidad?

Por otro lado, se encuentran los últimos territorios en recibir la Navidad 2025. Se trata de pequeñas islas ubicadas cerca de la Línea Internacional de Cambio de Fecha, pero del lado occidental, donde el tiempo avanza más lentamente. Entre ellas están las islas Baker y Howland, bajo jurisdicción de Estados Unidos, que operan en el huso horario UTC-12. Estos territorios, en su mayoría deshabitados o con presencia humana mínima, son los últimos lugares donde el reloj marca el inicio del 25 de diciembre.



En estas islas, la Navidad comienza casi 24 horas después que en Kiribati. La diferencia entre ambos puntos del planeta puede llegar a ser de hasta 22 horas, un contraste que evidencia cómo un mismo acontecimiento se vive de manera diferente a nivel mundial. Mientras en el primer país ya se despide el día con celebraciones cumplidas, en el último apenas empieza la jornada.

Otros lugares que reciben la Navidad en las últimas horas del calendario incluyen Samoa Americana, Niue, algunas islas pequeñas del Pacífico y, más tarde, Hawái. En estos sitios, el 25 de diciembre llega cuando en gran parte del mundo ya se han compartido cenas, regalos y encuentros familiares.

Este fenómeno pone en evidencia la importancia de los husos horarios en la organización de la vida cotidiana y las celebraciones globales. Aunque la Navidad es una fecha que une a millones de personas bajo un significado de unión, el momento de su inicio depende estrictamente de la posición geográfica y de acuerdos internacionales sobre el tiempo. Así, la Navidad 2025 comienza con su recorrido por el planeta.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL