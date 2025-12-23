En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
EMERGENCIA ECONÓMICA
PICO Y PLACA BOGOTÁ
DONALD TRUMP
NOVENA
SALARIO MÍNIMO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Día 8 de la Novena de Navidad: oraciones, gozos y villancicos para este 23 de diciembre

Día 8 de la Novena de Navidad: oraciones, gozos y villancicos para este 23 de diciembre

La Novena de Navidad es un momento de encuentro, unión y reflexión que dispone el corazón de los fieles para celebrar el nacimiento del Niño Jesús. Le presentamos las oraciones correspondientes al penúltimo día de esta tradición.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 23 de dic, 2025
Comparta en:
Oración a al niño Jesús

Publicidad

Publicidad

Publicidad