COLOMBIA DECIDE 2026
ATAQUE IRÁN
ACCIDENTE EN BOLIVIA
PRECIO DE GASOLINA
BILL CLINTON
LUIS DÍAZ

Municipio de San Juan de Uraba

Municipio de San Juan de Uraba

  Video | Así quedó el lugar donde hizo erupción el volcán de lodo en Antioquia
    En la mañana del jueves seguía saliendo fuego
    Noticias Caracol
    COLOMBIA

    Video | Así quedó el lugar donde hizo erupción el volcán de lodo en Antioquia

    Un ciudadano de la comunidad cercana al volcán le dijo a Noticias Caracol cómo logró salvar su vida durante la erupción y cómo lo alertó un fuerte sonido debajo de la tierra.

  Impresionantes imágenes de erupción de volcán en Antioquia: evacúan viviendas cercanas
    Erupción de volcán en San Juan de Urabá, Antioquia.
    Redes sociales
    COLOMBIA

    Impresionantes imágenes de erupción de volcán en Antioquia: evacúan viviendas cercanas

    La erupción se presentó en la tarde de este miércoles 25 de febrero en el municipio de San Juan de Urabá, Antioquia. Autoridades mantienen la zona bajo estudio y evacúan viviendas cercanas al lugar.

  • Thumbnail
    COLOMBIA

    Infatigable mujer chocoana, centro de elogios de la reina Letizia de España

    Ceneris Espitia recibió un reconocimiento especial por el impacto positivo que ha generado en su comunidad a través del uso del internet.

