Municipio de San Juan de Uraba

Video | Así quedó el lugar donde hizo erupción el volcán de lodo en Antioquia
Un ciudadano de la comunidad cercana al volcán le dijo a Noticias Caracol cómo logró salvar su vida durante la erupción y cómo lo alertó un fuerte sonido debajo de la tierra.
Impresionantes imágenes de erupción de volcán en Antioquia: evacúan viviendas cercanas
La erupción se presentó en la tarde de este miércoles 25 de febrero en el municipio de San Juan de Urabá, Antioquia. Autoridades mantienen la zona bajo estudio y evacúan viviendas cercanas al lugar.
Infatigable mujer chocoana, centro de elogios de la reina Letizia de España
Ceneris Espitia recibió un reconocimiento especial por el impacto positivo que ha generado en su comunidad a través del uso del internet.