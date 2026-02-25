Emiten Alerta Roja por niveles del río Cauca: estos son los departamentos afectados, según el Ideam

Este miércoles 25 de febrero el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió una Alerta Roja por los niveles del río Cauca. La entidad es la encargada de generar conocimiento, producir información científica y técnica, y monitorear el clima, el agua y los ecosistemas.

"Desde el Ideam informamos que persisten niveles altos y con tendencia al ascenso en el río Cauca, a lo largo de su recorrido por los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Antioquia ", se lee en un comunicado de la entidad. La condición actual del río representa riesgo inminente de inundaciones.



"Se declara Alerta Roja y se recomienda máxima atención a las comunidades ribereñas en estas zonas. Se hace un llamado a las autoridades locales y a la ciudadanía a mantenerse informados, seguir las indicaciones de los organismos de gestión del riesgo y tomar medidas preventivas", agregaron en el texto. El Ideam continúa vigilando los niveles del río así como el clima de las próximas horas.



Pronóstico del clima para los próximas días

Jueves 26 de febrero

Las condiciones nubosas van a predominar sobre las regiones Pacífica, Andina, Amazonia y sur de Caribe. Asimismo, se esperan lluvias moderadas a fuertes se mantendrá en Antioquia, Córdoba, sur de Bolívar, Santander, occidente de Cundinamarca, noroccidente de Boyacá, Tolima, Huila, Caldas, Risaralda y Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caquetá, Vaupés y Amazonas.



Viernes 27 de febrero

Para el final de la semana se pronostican lluvias con acumulados elevados en la mayor parte de las regiones Andina, Pacífica y sur de la Caribe, especialmente en los departamentos de Antioquia, sur de Córdoba y Bolívar, Santander, occidente de Cundinamarca, noroccidente de Boyacá, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.



Por otro lado, las precipitaciones de menor intensidad en sectores del nororiente de Magdalena, Sucre, Norte de Santander, Huila, Meta, Caquetá, Vichada, Guainía, Putumayo, Guaviare, Vaupés y Amazonas. En la zona insular del Caribe colombiano, se espera cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.



¿Qué es el Polvo del Sahara y cuál podría ser su incidencia en Colombia?

El Ideam confirmó que mantiene vigilancia permanente sobre el desplazamiento de polvo proveniente del desierto del Sahara hacia el Caribe y el continente americano. De acuerdo con la entidad, si bien actualmente se observan incrementos significativos de este material en el norte de África, su incidencia en Colombia ha sido limitada y no representa, por ahora, una situación de riesgo relevante.

Según el monitoreo técnico realizado por el Ideam, durante los últimos tres días se han detectado concentraciones mínimas de polvo sahariano en sectores de la costa Caribe colombiana. No obstante, los análisis atmosféricos indican que no se prevé un aumento considerable en las próximas jornadas. Las proyecciones para los siguientes tres días tampoco muestran condiciones que anticipen afectaciones significativas sobre el territorio nacional.