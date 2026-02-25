Resultados encuesta Invamer de intención de voto en primera vuelta presidencial, ¿quiénes lideran?

Este miércoles 25 de febrero, a unos tres meses de la primera vuelta presidencial -que, según el calendario electoral de la Registraduría Nacional, será el 31 de mayo de 2026- y a 11 días de las consultas interpartidistas y las elecciones legislativas, se conocieron los resultados de la encuesta de Invamer Colombia Opina para Noticias Caracol y Blu Radio que indaga por la intención de voto de los colombianos de cara a las elecciones presidenciales del 2026 y otros temas de interés nacional.

La encuesta incluye a los 17 candidatos y candidatas que participarán en la primera vuelta, ya sea porque manifestaron que lo harán de manera directa o porque se asume que ganarán las tres consultas interpartidistas del 8 de marzo. En ese escenario encabezan la lista de resultados el senador Iván Cepeda (37,1%), el abogado Abelardo de la Espriella (18,9%), la exalcaldesa de Bogotá Claudia López (11,7%), la senadora Paloma Valencia (10,0%) y el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo (6,6%). Le siguen, con porcentajes que no superan el 3%, la senadora Clara López, el empresario Santiago Botero Jaramillo, el exministro Roy Barreras, el economista y abogado Miguel Uribe Londoño, el exembajador Luis Gilberto Murillo, entre otros.



En este escenario se les preguntó a los consultados por quién votarían asumiendo que los ganadores de las tres consultas (La Gran Consulta por Colombia, Frente por la vida y La Consulta de las Soluciones) serán la senadora Paloma Valencia, el exministro Roy Barreras y la exalcaldesa Claudia López y que habrá otros candidatos que irán directamente a la primera vuelta presidencial.



El 8 de marzo de 2026, cabe recordar, los colombianos asistirán a las urnas para elegir, por un lado, a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes. Y, por otro, las tres consultas interpartidistas, que definirán a sus candidatos para la primera vuelta. En ese caso, las consultas estarán en el mismo tarjetón (el votante debe solicitarlo explícitamente en la mesa), pero los ciudadanos solo podrán votar en una. Es decir, si marcan más de un precandidato, el voto será anulado.



Los resultados de la encuesta Invamer

Pregunta: Asumiendo que los ganadores de las consultas sean Paloma Valencia, Roy Barreras y Claudia López y que habrá otros candidatos que irán directamente a la primera vuelta presidencial, ¿por cuál candidato votaría usted?

Iván Cepeda: 37,1%

Abelardo de la Espriella: 18,9%

Claudia López: 11,7%

Paloma Valencia: 10,0%

Sergio Fajardo: 6,6%

Clara López: 2,8%

Santiago Botero Jaramillo: 2,2%

Roy Barreras: 1,8%

Miguel Uribe Londoño: 1,8%

Luis Gilberto Murillo: 0,9%

Carlos Caicedo: 0,7%

Luis Carlos Reyes: 0,6%

Daniel Palacios: 0,5%

Maurice Armitage: 0,4%

Mauricio Lizcano: 0,4%

Sondra Macollins: 0,3%

Juan Fernando Cristo: 0,3%

Voto en blanco: 2,4%

Otros: 0,1%

La encuesta de Invamer Colombia Opina para Noticias Caracol y Blu Radio plantea otro escenario que incluye solo a los tres candidatos que van directo a la primera vuelta y puntean en la encuesta (Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo) junto a los tres precandidatos que en este punto pueden asumirse como ganadores el 8 de marzo (Paloma Valencia en La Gran Consulta por Colombia, Daniel Quintero en el Frente por la vida y Claudia López en La Consulta de las Soluciones).



Los resultados de la encuesta Invamer

Pregunta: Si las elecciones a la presidencia se realizaran el próximo domingo, y los candidatos fueran los que aparecen en esta tarjeta, ¿por cuál de ellos votaría usted?

Iván Cepeda: 43,0%

Abelardo de la Espriella: 23,4%

Claudia López: 12,5%

Sergio Fajardo: 10,3%

Paloma Valencia: 7,8%

Daniel Quintero: 1,4%

Voto en blanco: 1,6%

El universo de la encuesta son “hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos y de todas las regiones de Colombia a las que se refiere el artículo 45 de la ley 2056 de 2020”. Se hicieron 3.800 encuestas personales en el hogar del encuestado distribuidas en los 147 municipios del país (24 capitales y 123 no capitales), dentro de los cuales se incluyeron los municipios de inclusión forzosa, municipios grandes, medianos y pequeños según la descripción que se encuentra en el artículo 3 de la ley 2494 de 2025. El margen de error de diseño es de 1,93% a nivel general con un nivel de confianza de 95%. El margen de error de cada indicador se encuentra en el transcurso del informe y en el anexo que se envía al CNE.



Ficha técnica

EMPRESA QUE REALIZÓ LA ENCUESTA: INVAMER S.A.S.

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: Noticias Caracol y Blu radio.

FUENTE DE FINANCIACIÓN: Noticias Caracol y Blu radio.

PROPÓSITO DEL ESTUDIO: conocer la percepción del universo representado según el contenido de este informe y las preguntas textuales que hacen parte del mismo.

UNIVERSO REPRESENTADO: hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos y de todas las regiones de Colombia a las que se refiere el artículo 45 de la ley 2056 de 2020.

TEMAS CONCRETOS A LOS QUE SE REFIERE: intención de voto en las próximas elecciones de Presidente de Colombia, estado de ánimo, aprobación del Presidente,imagen de instituciones de Colombia, principal problema por resolver en el país, aceptación respecto a leyes, propuestas o afirmaciones del momento.

PERSONAS E INSTITUCIONES POR QUIEN SE INDAGÓ: Personas: Sergio Fajardo Valderrama, Juan Manuel Galán, Claudia López, Juan Daniel Oviedo, David Luna, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, Mauricio Lizcano, Maurice Armitage, Enrique Peñalosa, Miguel Uribe Londoño, Daniel Palacios, Felipe Córdoba, Paloma Valencia, Vicky Dávila, Abelardo de la Espriella, Juan Carlos Pinzón, Germán Vargas Lleras, Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero, Carlos Caicedo, Luis Gilberto Murillo, Luis Carlos Reyes, Juan Fernando Cristo, Santiago Botero, Clara López, Sondra Macollins, Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez, Héctor Elías Pineda, Edison Lucio Torres Moreno, Martha Viviana Bernal, Daniel Quintero Calle, Gustavo Petro, Álvaro Uribe Vélez, Andrés Pastrana Arango, Ernesto Samper Pizano, Juan Manuel Santos, César Gaviria Trujillo, Iván Duque Márquez, La presidenta Interina de Venezuela Delcy Rodríguez, El Presidente electo de Estados Unidos Donald Trump, El Presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, El Presidente de El Salvador Nayib Bukele, El presidente de Argentina Javier Milei.

Instituciones: La Iglesia Católica, El Congreso, La Fiscalía General, Las Fuerzas Militares, La Policía, Los Sindicatos, Los empresarios, Los medios de comunicación, La Corte Constitucional, La Junta Directiva del Banco de la República, La Procuraduría General, La Contraloría General, El sistema judicial colombiano, Los Partidos Políticos, La Corte Suprema de Justicia, La JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), El ELN, Las redes sociales, La Registraduría Nacional del Estado Civil.

ESPACIO GEOGRÁFICO Y FECHA DE REALIZACIÓN: esta encuesta fue realizada en todas las regiones de Colombia a las que se refiere el artículo 45 de la ley 2056 de 2020, entre el 11 y el 22 de febrero de 2026.

TIPO DE ESTUDIO CON ARREGLO A LAS CATEGORÍAS: “encuesta o encuesta por muestreo probabilístico” según las descripciones del artículo 3 de la ley 2494 de 2025.

MARGEN DE ERROR DE DISEÑO Y NIVEL DE CONFIANZA: el margen de error de diseño es de 1,93% con un nivel de confianza de 95%. El margen de error de cada indicador se encuentra en el transcurso del informe y en el anexo que se envía al CNE.

MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: encuestas personales en el hogar del encuestado.

NOMBRE DE LOS PROFESIONALES EN ESTADÍSTICA: en Invamer, el estudio fue desarrollado por un equipo multidisciplinario de diversos procesos que hacen parte de una encuesta, dentro del cual se encuentran los profesionales del área de estadística William Alexander Aguirre Antolinez y Santiago Poveda Grajales, quienes aportaron su experiencia técnica y rigurosidad metodológica al proceso.

CONTRAPRESTACIÓN POR RESPONDER LA ENCUESTA: no hubo contraprestación a ninguno de los encuestados por responder la encuesta.

MÉTODO DE VALIDACIÓN: se revisó el 100% de las encuestas realizadas y se supervisó el 10% de las mismas.

SUBCONTRATACIÓN: no aplica. En Invamer todos los colaboradores son contratados directamente y con empleo formal.

NÚMERO DE ENCUESTADORES: en el estudio participaron 111 encuestadores.

TIPO Y TAMAÑO DE LA MUESTRA: Se realizó un muestreo probabilístico por etapas con un tamaño de muestra de 3.800 encuestas en 147 municipios (24 capitales y 123 no capitales), dentro de los cuales se incluyeron los municipios de inclusión forzosa, municipios grandes, medianos y pequeños según la descripción que se encuentra en el artículo 3 de la ley 2494 de 2025.

Consulte aquí la encuesta completa:



Colombia Opina No 20 by alejandromorenoher.1996

