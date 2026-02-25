Bancolombia apagará sus sistemas durante la noche de hoy, 25 de febrero, tras fallas en servicios

Bancolombia informó que realizará una nueva suspensión temporal de varios de sus servicios digitales y transaccionales durante la noche de este 25 de febrero. El proceso comenzó a las 9:00 de la noche y hace parte del proceso del banco para estabilizar su plataforma tecnológica, luego de las fallas registradas en los últimos días. "Nuestros canales no están disponibles esta noche. Es necesario para estabilizar nuestros servicios", se lee en un comunicado de la entidad.

En una comunicación firmada por su presidente, Juan Carlos Mora, la entidad reconoció que el incidente afectó la disponibilidad de los recursos para personas y empresas y ofreció disculpas a sus usuarios. Según explicó el banco, la contingencia se originó durante un procedimiento programado de actualización tecnológica que hacía parte de un plan de modernización de sus sistemas centrales.

"Estamos frente a un nuevo escenario desafiante, debemos apagar esta noche nuestros sistemas para que el proveedor finalice el proceso de alistamiento de la máquina. La Superintendencia Financiera está en conocimiento de la realización de este procedimiento. Durante la contingencia basados en datos y analítica, priorizaremos los servicios que más necesitaban las personas, garantizando retiros en cajeros, pagos con tarjeta débito y crédito en comercios y transferencias entre cuentas Bancolombia", indicó el funcionario.



Servicios de Bancolombia que sí están operando en la noche de hoy, 25 de febrero

Mientras se desarrollan los trabajos, el banco explicó que algunos servicios continuarán habilitados y otros permanecerán suspendidos. Entre las operaciones que los usuarios podrán realizar se encuentran:



Transferencias entre cuentas de la misma entidad a través de la aplicación Mi Bancolombia, tanto a cuentas previamente inscritas como no inscritas.

Retiros de dinero en cajeros automáticos y corresponsales bancarios.

Pagos con tarjetas débito y crédito.

Por el contrario, varios servicios no estarán operando durante la contingencia. Entre ellos se encuentran:



Bolsillos

Transferir o recibir pagos por llaves, ni a cuentas no inscritas de otros bancos.

Ver saldos de tarjeta de crédito o de productos de inversión.

Pagar facturas.

Pagar por PSE.

El banco también aclaró cómo se reflejarán los movimientos durante este periodo. Las compras realizadas con tarjeta débito, tanto nacionales como internacionales, podrán aparecer con descripciones genéricas como "compra cuenta ahorros nacional" o "compra cuenta ahorros internacional". En el saldo total de la cuenta se visualizará la suma del dinero disponible más el que esté asignado en bolsillos.



Sin embargo, para efectos de transferencias, el saldo disponible sí incluirá los recursos que estén en bolsillos. En cambio, al momento de pagar con tarjeta débito o retirar dinero en cajeros, el saldo disponible no contemplará esos montos separados, lo que podría generar diferencias en la visualización de los recursos.



¿Por qué Bancolombia ha estado caído esta semana?

De acuerdo con la información entregada, el inconveniente se produjo cuando uno de los proveedores tecnológicos cometió un error en la actualización de una máquina crítica dentro de la infraestructura del banco. Aunque la entidad decidió reversar el procedimiento al detectar que no se estaba ejecutando de la manera prevista, la complejidad técnica del entorno hizo que el restablecimiento completo tomara más tiempo del estimado.

La organización fue enfática en señalar que no se trató de un ataque informático y que, en ningún momento, estuvieron comprometidos los recursos ni la información financiera de los clientes. También indicó que la Superintendencia Financiera está al tanto del procedimiento que se llevará a cabo durante la noche para concluir el ajuste técnico pendiente.

"Seguiremos informando de manera clara y en tiempo real sobre el avance del proceso, los servicios disponibles y los siguientes pasos. Estamos trabajando de la mano de nuestros aliados tecnológicos y del regulador, revisando a fondo lo ocurrido y ajustando protocolos para que esto no vuelva a pasar. Seguiremos trabajando, sin descanso, para honrar de nuevo la promesa que nos hicieron al elegirnos", agregó el presidente.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co