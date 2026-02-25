Impresionantes imágenes de erupción de volcán en Antioquia: evacúan viviendas cercanas

En el municipio de San Juan de Urabá, en el departamento de Antioquia, las autoridades se mantienen en alerta tras la erupción de un volcán en cercanías de la planta de tratamiento del acueducto del municipio. La erupción de un diapiro se presentó en la tarde de este miércoles 25 de febrero.

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (DRAGAN) entregó detalles de la emergencia que se vive actualmente en el municipio. "El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de San Juan de Urabá reportó que esta tarde se presentó la erupción de un diapiro (volcán) de lodo cerca a la planta de tratamiento del acueducto municipal", se lee en un comunicado de la entidad.



"De manera preliminar nos informan que, aunque hay viviendas cercanas al sitio de la emergencia, no se reportan personas lesionadas. Hasta el momento solo se reporta afectación en la vía al corregimiento Siete Vueltas2, agregó el DAGRAN, entidad que además informó que se realiza evacuación de viviendas cercanas al sitio de manera preventiva. "Seguimos en comunicación con el coordinador de gestión del riesgo de desastres del municipio para apoyar la atención y la evaluación del punto. Además de la visita del equipo técnico del Dagran, la Secretaría de Infraestructura de Antioquia enviará personal a la zona y maquinaria amarilla para dar transitabilidad a la vía", añadieron.



La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportó sobre las 9:00 de la noche del miércoles que la erupción volcán de lodo en San Juan de Urabá no registraba pérdidas de vidas, ni personas lesionadas. La entidad explicó que la situación se trató de un Diapirismo, un fenómeno geológico en el que lodo y gases, ascienden a la superficie por presión interna. "Afectación preliminar: una vía afectada por agrietamiento; un sistema de almacenamiento de agua", indicó la entidad.

Entre las acciones efectuadas por las autoridades se encuentra la evacuación preventiva de tres viviendas cercanas al lugar de la erupción. Se confirmó que atienden la emergencia el Cuerpo de Bomberos de San Juan de Urabá y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.

Noticia en desarrollo...

#LOÚLTIMO | Volcán de lodo hizo erupción en Antioquia. La llamarada fue captada por personas que habitan en lugares cercanos.



