Resultados Lotería de Manizales, Valle, Meta y Baloto: premios último sorteo miércoles 25 de febrero.

La expectativa marca la jornada de este miércoles 25 de febrero de 2026 con la realización de los sorteos de la Lotería de Manizales, la Lotería del Valle, la Lotería del Meta y Baloto, cuatro de los juegos de azar más representativos en Colombia. Miles de apostadores permanecen atentos a las transmisiones oficiales para conocer si las combinaciones ganadoras coinciden con sus billetes.

Desde las 10:30 p.m., los sorteos se desarrollan de manera escalonada y bajo estricta supervisión de las autoridades competentes, garantizando transparencia en cada extracción. Las transmisiones EN VIVO se realizan a través de canales regionales, señales nacionales y plataformas digitales oficiales, permitiendo verificar los resultados en tiempo real.



Resultados Lotería de Manizales

La Lotería de Manizales realiza su sorteo semanal a las 11:00 p.m., consolidándose como uno de los juegos tradicionales con mayor trayectoria en el país y con un atractivo plan de premios.



Resultados oficiales:



Número ganador:

Serie: 0

Los resultados definitivos se publican en el acta oficial del sorteo y en los canales digitales autorizados por la entidad.



Resultados Lotería del Valle

La Lotería del Valle juega esta noche a las 10:30 p.m., con transmisión en vivo por Telepacífico y sus plataformas digitales. Este sorteo es reconocido por su amplio plan de premios, encabezado por un millonario premio mayor.



Resultados oficiales:



Número ganador:

Serie:

El billete completo tiene un valor de $18.000 y puede adquirirse por fracciones en puntos autorizados y medios digitales habilitados.



Resultados Lotería del Meta

La Lotería del Meta, conocida como “la llanerita de los colombianos”, también realiza su sorteo a las 10:30 p.m., bajo supervisión oficial y con transmisión en Canal Trece y redes sociales institucionales.

Resultados oficiales:



Número ganador:

Serie:

Los jugadores pueden participar adquiriendo el billete completo o fraccionado, con premios proporcionales según el tipo de compra.



Resultados Baloto y Revancha

El Baloto completa la jornada con su sorteo entre las 11:00 y las 11:15 p.m., transmitido por Canal 1 y plataformas digitales oficiales. Este juego permite participar en dos modalidades con una sola apuesta.

Baloto:



Números:

Superbalota:

Revancha:



Números :

: Superbalota:

Para jugar, es necesario seleccionar cinco números entre el 1 y el 43 y una Superbalota entre el 1 y el 16. Si no hay ganador del premio mayor, el acumulado continúa creciendo para el próximo sorteo.

Las autoridades recomiendan verificar los resultados únicamente en los canales oficiales de cada operador y conservar el billete en buen estado para cualquier trámite de reclamación. Los premios superiores al monto establecido por ley están sujetos a retenciones tributarias vigentes.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co