Denuncian desaparición de candidato al Senado en el municipio de Pelaya, en el Cesar

El Partido Conservador Colombiano confirmó la desaparición de uno de sus candidatos en las últimas. El aspirante al Senado de la República se encontraba en el municipio de Pelaya, departamento del Cesar. Se trata de Andrés Vásquez, quien busca una curul en el Senado para el período 2026-2030 y cuya elección está programada para el próximo domingo 8 de marzo.

"Rechazamos y condenamos la desaparición de nuestro candidato al Senado Andrés Vásquez quien de acuerdo con información oficial, se encontraba en Pelaya y desapareció luego de salir a Aguachica para una reunión", se lee en un comunicado del Partido Conservador. Según este partido, el vehículo del candidato fue hallado en el lugar donde lo había estacionado y con las puertas abiertas.



"Pedimos a las autoridades activar todos los protocolos para su ubicación al tiempo que reclamamos del Gobierno Nacional protección y seguridad para los candidatos", agregó el Partido Conservador. De acuerdo con información compartida por La Silla Vacía, el candidato Vásquez se encontraba en el municipio de Pelaya visitando a su padre.



Sobre las 6:00 de la mañana de este miércoles 25 de febrero, el aspirante al Senado iba a salir hacia el municipio de Aguachica a una reunión. Sin embargo, su vehículo fue hallado por su familia en el mismo lugar donde lo había estacionado, este se encontraba con las puertas abiertas y con sus pertenencias.

