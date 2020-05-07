Noticias Caracol Municipio de Tota
Querida playa a 4 horas de Bogotá (en carro) abrirá al público todos los días; tiene ingreso gratis
Playa Blanca, el muy conocido espacio natural ubicado a orillas del lago de Tota, abrirá todos los días para todas las personas que deseen visitarlo respetando la normativa ambiental y el cuidado del ecosistema. Este lugar, administrado por Corpoboyacá, ahora cuenta con guías turísticos y senderos naturales.
Hallan cuerpo de tío que intentó salvar a tres niños en lago de Tota: los cuatro murieron
Otra menor, de 7 años, sobrevivió a la tragedia familiar porque llevaba flotadores.
Tragedia en lago de Tota: tres niños murieron ahogados tras ser arrastrados por una corriente
El tío de los menores saltó al agua para intentar salvarlos y desapareció.
Juez declara a la laguna de Tota como sujeto de derechos: ¿qué implica esto?
Con la medida, entidades nacionales deben intervenir para recuperarla y velar por su protección. Conozca qué se le asignó a cada una.
Incertidumbre entre vecinos del lago de Tota por contaminación del agua: hacen nuevos estudios
El escándalo por los niveles de plomo en el líquido que surte a la región cebollera de Boyacá ya provocó reacciones, como la suspensión de una obra hotelera.