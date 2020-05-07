En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
VOLCAN PURACÉ
AIRBUS
MADURO - TRUMP
DUA LIPA EN COLOMBIA
SELECCIÓN COLOMBIA, EN VIVO HOY
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar
Noticias Caracol  / Municipio de Tota

Municipio de Tota

  • Laguna de Tota
    La Laguna de Tota es es el segundo lago navegable a mayor altitud de América del Sur, solo después del lago Titicaca ubicado en la frontera entre Bolivia y Perú. -
    Fotos: suministradas
    ESTILO DE VIDA

    Querida playa a 4 horas de Bogotá (en carro) abrirá al público todos los días; tiene ingreso gratis

    Playa Blanca, el muy conocido espacio natural ubicado a orillas del lago de Tota, abrirá todos los días para todas las personas que deseen visitarlo respetando la normativa ambiental y el cuidado del ecosistema. Este lugar, administrado por Corpoboyacá, ahora cuenta con guías turísticos y senderos naturales.

  • Hallan cuerpo de tío que quiso salvar a tres niños en lago de Tota: todos fallecieron
    COLOMBIA

    Hallan cuerpo de tío que intentó salvar a tres niños en lago de Tota: los cuatro murieron

    Otra menor, de 7 años, sobrevivió a la tragedia familiar porque llevaba flotadores.

  • lago de Tota, en Boyacá.
    Lago de Tota, en Boyacá,
    COLOMBIA

    Tragedia en lago de Tota: tres niños murieron ahogados tras ser arrastrados por una corriente

    El tío de los menores saltó al agua para intentar salvarlos y desapareció.

  • Declaran a la laguna de Tota como sujeto de derechos.jpg
    COLOMBIA

    Juez declara a la laguna de Tota como sujeto de derechos: ¿qué implica esto?

    Con la medida, entidades nacionales deben intervenir para recuperarla y velar por su protección. Conozca qué se le asignó a cada una.

  • muestras-de-agua-lago-de-tota.jpg
    COLOMBIA

    Incertidumbre entre vecinos del lago de Tota por contaminación del agua: hacen nuevos estudios

    El escándalo por los niveles de plomo en el líquido que surte a la región cebollera de Boyacá ya provocó reacciones, como la suspensión de una obra hotelera.

Publicidad

Publicidad

Publicidad