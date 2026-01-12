Habla hermana de Yeison Jiménez tras muerte del cantante: “Queremos que esté acompañado”

Las investigaciones lideradas por la Aeronáutica Civil han comenzado a arrojar las primeras luces sobre el siniestro que cobró la vida del artista Yeison Jiménez y cinco personas de su equipo de trabajo. Lo que ya está claro es que la aeronave contaba con sus certificados de aeronavegabilidad vigentes y había operado con normalidad tanto el día anterior como el mismo día del accidente, lo que indica que se encontraba en condiciones técnicas para volar.

También se logró establecer, a través de testigos y videos de cámaras de seguridad, que la avioneta sí alcanzó a despegar, aunque lo hizo a una altura muy baja y luego colisionó a solo un kilómetro de la pista de Paipa, en Boyacá. Los expertos se centran ahora en el análisis de las piezas recuperadas, especialmente el motor y la hélice, así como en la dinámica del impacto para determinar la velocidad y la actitud de vuelo antes de la caída.



Los relatos de quienes presenciaron los últimos segundos de la aeronave son desgarradores. Uno de ellos es el de Maximiliano Panqueva, administrador de la finca donde ocurrió el siniestro, quien describió haber escuchado un "sonido extraño" en los motores. Según su testimonio, la avioneta volaba a muy baja altura y realizó un giro brusco hacia la derecha, en u. Tras un primer estruendo al golpear el suelo, el piloto pareció intentar una aceleración de emergencia para retomar el vuelo, pero la aeronave terminó cayendo definitivamente en picada y envuelta en llamas.



La noticia ha generado un vacío inmenso en la cultura popular colombiana. Yeison Jiménez no era solo un cantante, era el reflejo del esfuerzo del ciudadano de a pie. El artista caldense solía recordar que empezó su carrera a los 17 años, escribiendo canciones en un cuaderno mientras trabajaba como cotero en Corabastos. Antes de alcanzar la fama internacional y llevar su música a 15 países, Yeison se ganaba la vida vendiendo aguacates, una labor que consideraba su "plan B" si la música fallaba. Su éxito ‘Aventurero’ lo consolidó como un referente, manteniéndose en el primer lugar de las listas en Colombia por 14 meses consecutivos.



Habla la hermana de Yeison Jiménez

El equipo de trabajo de Yeison Jiménez informó que sí se tiene planeado hacen un gran homenaje al artista y a los acompañantes que fallecieron en el siniestro; sin embargo, este se conocerá en las próximas horas, una vez Medicina Legal entregue los restos de las víctimas, pues forenses siguen trabajando en la plena identificación. “No podemos confirmar una fecha ni un lugar definido para este acto”, señalaron.

Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, agradeció a los fanáticos del artista por los mensajes de condolencias que les han hecho llegar. “Los cuerpos no los han entregado todavía. No tenemos fecha exacta de dónde será la velación y exequias. Lo único que sabemos es que será acá en Bogotá”, dijo.

La joven mencionó que sabe del cariño que le tenían a su hermano y que quieren hacerle homenajes, oraciones, pero por el momento no hay nada confirmado. “Sí se le va a hacer un homenaje, pero hasta que no se nos entreguen los cuerpos no habrá”, añadió.

En el mensaje, añadió que la familia quiere que el cuerpo de Yeison esté muy acompañado: “Queremos que lo recuerden siempre como él fue”. Aprovechó para mencionar que su cuñada no ha hecho comentarios públicos por el deceso de su pareja.

