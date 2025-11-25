En vivo
ESTILO DE VIDA

Querida playa a 4 horas de Bogotá (en carro) abrirá al público todos los días; tiene ingreso gratis

Playa Blanca, el muy conocido espacio natural ubicado a orillas del lago de Tota, abrirá todos los días para todas las personas que deseen visitarlo respetando la normativa ambiental y el cuidado del ecosistema. Este lugar, administrado por Corpoboyacá, ahora cuenta con guías turísticos y senderos naturales.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 25 de nov, 2025
Laguna de Tota
La Laguna de Tota es es el segundo lago navegable a mayor altitud de América del Sur, solo después del lago Titicaca ubicado en la frontera entre Bolivia y Perú. -
Fotos: suministradas

