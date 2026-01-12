Nuevo informe de Medicina Legal sobre Yeison Jiménez confirma identidad del cantante

El Instituto Colombiano de Medicina Legal informó en la tarde de este lunes festivo que el cuerpo sin vida del cantante manzanareño Yeison Jiménez ya fue plenamente identificado tras el accidente que sufrió el artista el pasado sábado a bordo de una avioneta de matícula N325FA.
Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
"Como resultado del trabajo forense adelantado, se logró la plena identificación de dos cuerpos, correspondientes a Yeison Orlando Jiménez Galeano y Jefferson Osorio Vásquez, cuya entrega a sus familiares se realizará después de las 6:00 p. m. del día de hoy, en coordinación con las autoridades competentes", indicó Medicina Legal.