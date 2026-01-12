En vivo
COLOMBIA  / Nuevo informe de Medicina Legal sobre Yeison Jiménez confirma identidad del cantante

Nuevo informe de Medicina Legal sobre Yeison Jiménez confirma identidad del cantante

Además, la entidad informó que otro cuerpo también fue identificado y los cadáveres serán entregados en las próximas horas. ¿Qué pasará con los demás cuerpos?

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 12 de ene, 2026
Nuevo informe de Medicina Legal sobre Yeison Jiménez confirma identidad del cantante
Accidente de Yeison Jiménez -
Redes sociales

El Instituto Colombiano de Medicina Legal informó en la tarde de este lunes festivo que el cuerpo sin vida del cantante manzanareño Yeison Jiménez ya fue plenamente identificado tras el accidente que sufrió el artista el pasado sábado a bordo de una avioneta de matícula N325FA.

"Como resultado del trabajo forense adelantado, se logró la plena identificación de dos cuerpos, correspondientes a Yeison Orlando Jiménez Galeano y Jefferson Osorio Vásquez, cuya entrega a sus familiares se realizará después de las 6:00 p. m. del día de hoy, en coordinación con las autoridades competentes", indicó Medicina Legal.

