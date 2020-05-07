En vivo
Policia de Infancia Y Adolescencia

Policia de Infancia Y Adolescencia

  • Abandonado 7 horas: rescatan a niño de 2 años de un carro en la localidad de Los Mártires, en Bogotá
    El menor de edad estuvo en el vehículo por más de 7 horas.
    Secretaría Distrital de Seguridad
    BOGOTÁ

    Abandonado 7 horas: rescatan a niño de 2 años de un carro en la localidad de Los Mártires, en Bogotá

    Las autoridades de Bogotá rescataron a un niño de 2 años que había sido abandonado dentro de un vehículo en el barrio La Favorita, localidad de Los Mártires.

  • Carro de juguete
    Si conoce o es víctima de maltrato infantil comuníquese con el Instituto Colombia de Bienestar Familiar a la línea nacional 018000 91 80 80
    AFP
    COLOMBIA

    Porque se orinaba en la cama, padrastro le cortó los genitales a niño de 4 años

    El indignante hecho ocurrió en Sabanalarga, Santander. El menor está bajo observación médica y la Policía busca al responsable.

