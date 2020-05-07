Noticias Caracol Policia de Infancia Y Adolescencia
Policia de Infancia Y Adolescencia
-
Abandonado 7 horas: rescatan a niño de 2 años de un carro en la localidad de Los Mártires, en Bogotá
Las autoridades de Bogotá rescataron a un niño de 2 años que había sido abandonado dentro de un vehículo en el barrio La Favorita, localidad de Los Mártires.
-
Porque se orinaba en la cama, padrastro le cortó los genitales a niño de 4 años
El indignante hecho ocurrió en Sabanalarga, Santander. El menor está bajo observación médica y la Policía busca al responsable.