Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Abandonado 7 horas: rescatan a niño de 2 años de un carro en la localidad de Los Mártires, en Bogotá

Abandonado 7 horas: rescatan a niño de 2 años de un carro en la localidad de Los Mártires, en Bogotá

Las autoridades de Bogotá rescataron a un niño de 2 años que había sido abandonado dentro de un vehículo en el barrio La Favorita, localidad de Los Mártires.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 13 de nov, 2025
Abandonado 7 horas: rescatan a niño de 2 años de un carro en la localidad de Los Mártires, en Bogotá
El menor de edad estuvo en el vehículo por más de 7 horas.
Secretaría Distrital de Seguridad

