Abandonado 7 horas: rescatan a niño de 2 años de un carro en la localidad de Los Mártires, en Bogotá

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá dio a conocer en las últimas horas que la Policía Nacional, a través de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, atendió un caso de abandono de un niño de dos años. El menor de edad se encontraba solo dentro de un vehículo en el barrio La Favorita, en la localidad de Los Mártires.

“Se evidencia que no hay ningún familiar que pueda atender y extraer al menor de dicho rodante, situación que es informada también a nuestra Policía de Infancia y Adolescencia, la cual acude al lugar y efectivamente en coordinación con la autoridad administrativa realizan el rescate de dicho menor”, dijo el teniente coronel Norberto Caro, jefe seccional de Protección y Servicios Especiales, en declaraciones compartidas por Caracol Radio.



"Durante labores de patrullaje en el barrio La Favorita, uniformados fueron alertados por la comunidad sobre un menor de edad que permanecía solo dentro de un vehículo desde horas de la mañana. El Grupo de Infancia y Adolescencia, con apoyo de la comunidad, logró abrir el automotor y poner al niño a salvo tras más de siete horas solo en el vehículo", se lee en un comunicado de la Secretaría Distrital.



Las autoridades explicaron que al no ubicarse a ningún familiar o persona a cargo del menor de edad, este fue dejado a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para la verificación y restablecimiento de sus derechos. "De momento, los padres no han hecho presencia ante ninguna autoridad por lo que se desconoce la identidad del menor". Asimismo, anunciaron que el vehículo en el que estaba el menor fue inmovilizado.

Por último, la Secretaría Distrital de Seguridad y la Policía Nacional hicieron un llamado a los padres y cuidadores a garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes. Además, pidieron denunciar a través de las líneas 123 o 141 del ICBF cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de los menores de edad.

¿Cómo denunciar el maltrato infantil en Colombia?

En Colombia, existen diversos mecanismos para reportar casos de maltrato infantil y garantizar la protección de los menores. "Debe denunciar la situación ante el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) comunicándose a la línea gratuita de atención e informando el lugar donde está ubicado el menor", según se explica en un texto del Ministerio de Justicia.

Con el propósito de que se impongan medidas de protección para los menores de edad y se efectúe el restablecimiento de sus derechos, se debe poner el caso en conocimiento del defensor de familia o comisario de familia, quien evaluará la situación. "Dependiendo de la gravedad de los hechos y las consecuencias del abandono, impondrá la medida que considere pertinente. Las medidas de restablecimiento serán establecidas para cada caso en particular, las cuales pueden ir desde amonestación hasta la declaratoria de adopción de menor, junto con la perdida de la patria potestad".

Existen diversos mecanismos para reportar casos de maltrato infantil y garantizar la protección de los menores:



Línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF): Es un canal gratuito, disponible en todo el país, para denunciar situaciones de maltrato infantil, violencia sexual, acoso escolar, entre otros. También brinda orientación y atención en casos de emergencia.

Policía de Infancia y Adolescencia: Puedes acudir a la estación de policía más cercana o comunicarte directamente con esta unidad especializada, encargada de proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Fiscalía General de la Nación: Las denuncias también pueden presentarse en los Centros de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar (CAVIF) o en cualquier sede de la Fiscalía.

Defensor o Comisario de Familia: Cuando el caso requiere medidas de protección o atención psicológica, estas autoridades pueden intervenir para garantizar el bienestar del menor.

Actuar con prontitud es esencial para proteger la integridad física y emocional de los niños y niñas que puedan estar en riesgo.