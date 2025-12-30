Aída Victoria Merlano y Westcol se juntarán de nuevo en stream: todos los detalles

Luego de meses sin hablar y lanzando algunas indirectas muy directas en sus redes sociales, Aída Victoria Merlano y Westcol se verán de nuevo frente a frente. Los dos influenciadores causaron revuelo en las redes sociales al anunciar que estarán juntos en un nuevo stream en la plataforma Kick, como en los viejos tiempos.



¿Cuándo será el stream de Aída Victoria y Westcol?

A través de sus historias de Instagram, ambos colombianos publicaron un video promocional del stream con el que planean poner a temblar las redes sociales. El mensaje, acompañado de la frase "Todo tiene una explicación", da a entender a sus seguidores que esta será una transmisión en vivo reveladora y directa.

El reencuentro de los creadores de contenido se llevará a cabo el jueves 1 de enero de 2026 a las 6:00 p. m. y se transmitirá en la plataforma de streaming Kick, en la que Westcol es el más visto en Colombia.



Palabras de Aída y Westcol

Tras revolucionar las redes sociales con su anuncio, ambos influenciadores hablaron del tema en sus plataformas. Con humor, Aída Victoria Merlano reaccionó en sus historias de Instagram diciendo: "Muchachas, ¿yo cómo voy a ver a ese hombre a la cara después de haber dicho que comía parado en el mesón de la cocina? ¿Después de haber dicho que yo no tuve la desgracia de parirlo pa' tenerlo que aguantar? ¿Y si yo creo que estamos bien, pero él está acumulando odio en su corazón y se quiere vengar? ¿Y si no está haciendo esto de manera desinteresada sino que se dio cuenta de cómo me quedan los hijos?".

Por su parte, Westcol habló del evento en uno de sus últimos streams del año. El hombre estaba explicándole a sus seguidores sus planes para fin de año y los días en los que haría transmisiones en vivo. "El primero, wow. Puede que algunos estén de acuerdo, puede que otros no. Yo lo que les voy a decir es lo siguiente: Ustedes saben que yo estoy adelantado al tiempo, confíen en los movimientos, usted sabe que yo no fallo. Ustedes relájense".



Westcol continuó hablando y soltó la gran bomba a sus seguidores. "El primero de enero tenemos un stream que se llama 'Todo tiene una explicación'. No voy a dar más detalles porque todos lo van a ver, por más que lo estén criticando, todos van a caer. Vamos a prenderla como es, porque todo tiene una razón de ser, todo pasa por algo. Espero que todos estén sintonizados".



¿Qué pasó entre Aída Victoria y Westcol?

La historia entre Aída Victoria Merlano y Westcol ha sido una montaña rusa de clics, polémicas y sentimientos reales. Lo que comenzó a finales de 2022 como un romance mediático, se transformó en una de las tramas más seguidas de la farándula digital colombiana, marcada por una reconciliación en 2023 que prometía madurez, pero que colapsó definitivamente en junio de 2024 tras una presunta infidelidad del paisa.



A pesar de que Aída rehízo su vida con el empresario Juan David Tejada —con quien tuvo un hijo en julio de 2025—, el fantasma de su relación con el streamer sigue vigente. En una reciente aparición con el creador estadounidense Lebriah, la barranquillera rompió su habitual coraza de frialdad emocional.

"A mí las tusas me duran muy poquito... pero la persona por la que más he sufrido es por Westc. Yo lo amé muchísimo", confesó Merlano. Aunque la influencer asegura superar sus rupturas en tiempo récord, admitió que el final con Westcol fue devastador porque ocurrió en el mejor momento de la pareja. Con su característico estilo directo, lanzó un dardo final al streamer: "Nuestra relación era brutal... ¿por qué la cagaste, desgraciado?".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL