En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
SALARIO MÍNIMO 2026
DONALD TRUMP
ZULMA GUZMÁN
BOGOTÁ
LA VUELTA AL MUNDO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Aída Victoria Merlano y Westcol se juntarán de nuevo en stream: todos los detalles

Aída Victoria Merlano y Westcol se juntarán de nuevo en stream: todos los detalles

La barranquillera y el paisa iniciarán el año juntos. Sus seguidores se preguntan cuál será el anuncio que darán los famosos.

Por: María Paula González
Actualizado: 30 de dic, 2025
Comparta en:
Westcol y Aída Victoria Merlano
Foto: @aidavictoriam

Publicidad

Publicidad

Publicidad