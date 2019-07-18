Noticias Caracol República Del Congo
República Del Congo
Video captó impresionante derrumbe en mina de República del Congo que mató a más de 30 personas
Los trabajadores tenían "prohibición estricta" de acceder a la mina por las fuertes lluvias, pero "los mineros clandestinos forzaron la entrada", dijeron autoridades.
Mineros luchan por salir de socavón a punto de derrumbarse: angustioso video
En las imágenes se ve cómo, con sus propias manos, los mineros remueven piedras para ayudar a sus compañeros a salir del socavón. Una verdadera carrera entre la vida y la muerte.
Violencia en una liga femenina: árbitro fue brutalmente golpeado por varias futbolistas
Al parecer, las jugadoras la emprendieron contra el árbitro porque este no les pitó un penal a favor. El bochornoso hecho quedó registrado en video.
Papa Francisco se despidió del Congo y pidió a obispos que su misión no sea “política”
El papa Francisco continúa su periplo por África, tras reunirse con los obispos en el Congo, un país azotado por la violencia y los conflictos étnicos. Su próxima parada será Sudán del Sur.
Trillizas se casaron con el mismo hombre porque querían permanecer juntas
Dicen que se enamoraron y le dieron la opción de estar con las tres. El joven afirma que su “amor no tiene límites” y el matrimonio fue "un sueño hecho realidad".
Mueren electrocutadas 26 personas en un mercado de República del Congo
Un cable de alta tensión cayó en un canal de aguas lluvias que atravesaba el lugar, lo que causó la tragedia.
Temen que unas 50 personas hayan muerto tras colapso de mina artesanal en El Congo
El improvisado socavón cedió después de una jornada de torrenciales lluvias. La mayoría de trabajadores que allí estaban eran jóvenes.
¿Qué probabilidades existen de que el brote de ébola llegue a otras partes del mundo?
Por ahora la OMS ve como principal riesgo los países vecinos, por eso urge a incrementar programas de vacunación en El Congo.
Escalada de violencia entre dos etnias del Congo: van 161 muertos, la mayoría niños
El último enfrentamiento entre hemas y lendus desencadenó una guerra civil que duró 8 años y que dejó más de 50 mil fallecidos.
Zapatos, cuadernos y una cama: sueño cumplido a dos niños dedicados a sacar cobalto
Gracias a una fundación, Dorsan y Richard dejaron atrás la dura labor de minería en el Congo y podrán estudiar.