EMERGENCIA SILVANIA
MISS UNIVERSO 2025
MENORES MUERTOS BOMBARDEOS
ANTES DE LA NIEVE
GOLEADORES COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Noticias Caracol  / República Del Congo

República Del Congo

  • Video captó impresionante derrumbe en mina de República del Congo que mató a más de 90 personas
    AFP/Volcaholic
    MUNDO

    Video captó impresionante derrumbe en mina de República del Congo que mató a más de 30 personas

    Los trabajadores tenían "prohibición estricta" de acceder a la mina por las fuertes lluvias, pero "los mineros clandestinos forzaron la entrada", dijeron autoridades.

  • Mineros República Democrática del Congo
    Tomada del video
    MUNDO

    Mineros luchan por salir de socavón a punto de derrumbarse: angustioso video

    En las imágenes se ve cómo, con sus propias manos, los mineros remueven piedras para ayudar a sus compañeros a salir del socavón. Una verdadera carrera entre la vida y la muerte.

  • jugadoras agredieron al árbitro en la liga femenina del Congo
    Las deportistas persiguieron al árbitro y después lo golpearon -
    captura de pantalla tomada de Twitter @MarcWembonyama.
    MUNDO

    Violencia en una liga femenina: árbitro fue brutalmente golpeado por varias futbolistas

    Al parecer, las jugadoras la emprendieron contra el árbitro porque este no les pitó un penal a favor. El bochornoso hecho quedó registrado en video.

  • Thumbnail
    Pope Francis (C) attends a meeting with Bishops at the National Episcopal Conference of Congo (CENCO) in Kinshasa, Democratic Republic of Congo (DRC), on February 3, 2023. - Pope Francis is due to wind up his trip to the Democratic Republic of Congo and arrive in South Sudan on February 3, 2023 on a three-day visit to promote peace and reconciliation in a country still bearing the scars of civil war. (Photo by Tiziana FABI / AFP)
    TIZIANA FABI/AFP
    MUNDO

    Papa Francisco se despidió del Congo y pidió a obispos que su misión no sea “política”

    El papa Francisco continúa su periplo por África, tras reunirse con los obispos en el Congo, un país azotado por la violencia y los conflictos étnicos. Su próxima parada será Sudán del Sur.

  • Hombre contrajo matrimonio con trillizas
    | Afrimax English
    #LOMÁSTRINADO

    Trillizas se casaron con el mismo hombre porque querían permanecer juntas

    Dicen que se enamoraron y le dieron la opción de estar con las tres. El joven afirma que su “amor no tiene límites” y el matrimonio fue "un sueño hecho realidad".

  • electrocutados en congo
    Las víctimas eran comerciantes, clientes y algunos transeúntes que pasaban por el mercado en la República del Congo -
    PATRICK LEFEVRE/Belga via AFP
    MUNDO

    Mueren electrocutadas 26 personas en un mercado de República del Congo

    Un cable de alta tensión cayó en un canal de aguas lluvias que atravesaba el lugar, lo que causó la tragedia.

  • Thumbnail
    MUNDO

    Temen que unas 50 personas hayan muerto tras colapso de mina artesanal en El Congo

    El improvisado socavón cedió después de una jornada de torrenciales lluvias. La mayoría de trabajadores que allí estaban eran jóvenes.

  • ebola-congo.jpg
    MUNDO

    ¿Qué probabilidades existen de que el brote de ébola llegue a otras partes del mundo?

    Por ahora la OMS ve como principal riesgo los países vecinos, por eso urge a incrementar programas de vacunación en El Congo.

  • violencia-en-el-congo.jpg
    MUNDO

    Escalada de violencia entre dos etnias del Congo: van 161 muertos, la mayoría niños

    El último enfrentamiento entre hemas y lendus desencadenó una guerra civil que duró 8 años y que dejó más de 50 mil fallecidos.

  • congo.jpg
    MUNDO

    Zapatos, cuadernos y una cama: sueño cumplido a dos niños dedicados a sacar cobalto

    Gracias a una fundación, Dorsan y Richard dejaron atrás la dura labor de minería en el Congo y podrán estudiar.

