Identidad del hombre que asesinó a mujer frente a sus dos hijos en Bogotá: fue enviado a la cárcel

Mientras se adelanta su proceso penal, un juez de control de garantías impuso este domingo medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre señalado de asesinar a una mujer el pasado 5 de diciembre en el sector de Hato Nuevo de la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá.

Según testigos, el día de los hechos el hombre abordó a la víctima y desenfundó su arma de fuego en al menos tres ocasiones, cuando ella manejaba un vehículo e iba con sus dos hijos, ambos menores de edad. El hombre fue capturado en flagrancia por uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá en el momento que pretendía huir del lugar, donde la mujer, cuyo nombre era Astrid Leonor Calvo León, murió.

El presunto responsable fue identificado como Yordano José Iguarán Parra, a quien un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Bosa de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El procesado no aceptó los cargos. Por lo pronto, no se han revelado más detalles ni el móvil del hombre.



Una investigación del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG) de la Secretaría Distrital de la Mujer señala que, entre 2023 y 2024, además de los 47 feminicidios tipificados oficialmente por la Fiscalía, se identificaron 43 homicidios adicionales de mujeres en Bogotá con indicios de motivación por razones de género.



También, entre 2020 y 2024, la Fiscalía tipificó 97 casos como feminicidio en Bogotá y se observaron desigualdades importantes entre las localidades: las tasas más altas se concentraron en Los Mártires (6,1), Tunjuelito (4,4), Ciudad Bolívar (3,6), Santa Fe (3,3) y Usme (3,1). En contraste, Chapinero, Teusaquillo, Antonio Nariño, Puente Aranda, Candelaria y Sumapaz no presentaron ningún feminicidio tipificado.

