Oración tradicional del Día de las Velitas: guía para hacerla en familia y atraer abundancia

El 7 de diciembre se consolida anualmente como una de las celebraciones más importantes en Colombia, pues da inicio a la temporada navideña. Esta fecha, conocida como el Día de las Velitas, es una oportunidad para que las familias se reúnan y participen en el encendido de velas y faroles como una muestra de devoción y respeto hacia la Inmaculada Concepción de María. La luz que emana de estos pequeños fuegos no solo adorna los hogares sino que, de acuerdo con la tradición, simboliza la fe y la devoción, iluminando los corazones de los participantes.



¿Cómo es la oración para el Día de las Velitas?

La tradición de encender velas está ligada a un momento de reflexión y unión familiar, por lo que al encender cada vela se establece un momento específico para elevar intenciones y peticiones. Tradicionalmente, las familias piden por la salud, la paz y el bienestar tanto de sus seres queridos como de la comunidad. Este ritual se convierte también en una oportunidad para expresar gratitud por los beneficios recibidos durante el año que concluye y para manifestar intenciones positivas y deseos para el año venidero.

Para llevar a cabo la oración de manera efectiva y centrada, los expertos sugieren una serie de pasos prácticos:



Reunión y preparación: es fundamental que todos los miembros de la familia estén presentes para asegurar la unión requerida. Un ambiente optimo: se recomienda establecer un entorno tranquilo, propicio para la reflexión, el cual puede ser complementado con música suave o luces tenues. Encendido de las velas: Al encender cada luz, se recita la oración. Existen variantes, como una plegaria tradicional que ruega a la Inmaculada Concepción por cada favor encomendado, pidiendo ser cubiertos por su manto y ser guiados por el bien. Esta oración incluye peticiones de buena salud y éxito para familiares y amigos, e incluso aboga por los enemigos para que sus "malas energías se conviertan en fe".

Oración para el Día de las Velitas

"Oh Santísima Inmaculada Concepción, hoy en este día encendemos una luz en representación de nuestra fe hacia ti, Madre Santa, que entregaste todo tu ser para dar vida a nuestro Señor Jesucristo. Oramos hoy al calor del fuego que emanan estas velas, que hemos encendido una a una, con una intención especial. Concédenos, Madre Santa, cada favor que te hemos encomendado, cúbrenos con tu manto celestial y guíanos por el camino del bien. Santa María, Madre de Dios, recibe estas luces que hoy encendemos en tu nombre, que cada una de ellas llegue hasta cada uno de los miembros de mi familia y amigos. Para que gocen de buena salud y tengan éxitos en todos sus proyectos. Una luz por mis enemigos y quienes están en mi contra, para que sus malas energías se conviertan en fe hacia ti. Pido por ellos para que nunca les falte nada, por su bienestar y su salvación. Encendemos también una vela por la paz, que hoy en esta noche llegue a cada uno de los corazones y borre todos los malos pensamientos. Ayúdanos a ser mejores personas, cumpliendo cada una de las enseñanzas que nos dejó Jesucristo. Bendícenos, Madre Santísima, en esta Navidad que se aproxima, que esta época abunde en nosotros el amor, el respeto, la alegría y la unión familiar. Inmaculada Concepción de María, reina de los cielos y de la tierra, ruega por nosotros. Amén."

También existe otra oración más corta y sencilla para atraer abundancia, prosperidad y éxito a su hogar. Esta puede adaptarla según sus creencias y necesidades:



"Querido Dios, en este Día de las Velitas, te pedimos que ilumines nuestro hogar con tu luz divina. Que cada vela encendida sea un faro de esperanza y prosperidad. Bendice a nuestra familia con abundancia, salud y amor. Que nunca falte el pan en nuestra mesa ni la alegría en nuestros corazones. Que cada día esté lleno de oportunidades y que sepamos aprovecharlas con sabiduría y gratitud. Que la paz reine en nuestro hogar y que podamos compartir nuestras bendiciones con aquellos que más lo necesitan. Amén."



Una vez concluida la oración, la recomendación es compartir un momento especial, que puede ser una cena familiar o simplemente disfrutar de la mutua compañía.



¿Cómo nace el origen del Día de las Velitas?

El origen de esta festividad se remonta a 1854, año en que el Papa Pío IX proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción. Desde ese momento, la tradición tiene un doble significado. Por un lado, celebra la pureza de María y, por otro, simboliza el comienzo oficial de la temporada navideña, entendida como un tiempo de amor, paz y reflexión, por lo que la noche del 7 de diciembre ha adquirido una connotación especial para los colombianos, que comenzaron a decorar sus casas con luces, creando un ambiente "mágico".



Recomendaciones para el Día de las Velitas

Para garantizar que el Día de las Velitas se desarrolle sin incidentes, es importante seguir las recomendaciones de seguridad de las autoridades:



Evitar la pólvora: se recomienda optar por alternativas seguras como los faroles y las velas debido a que e s una de las principales causas de quemaduras durante estas fechas.

se recomienda optar por alternativas seguras como los y las s una de las principales causas de quemaduras durante estas fechas. Supervisión de menores: los niños deben estar siempre bajo supervisión adulta al manipular cualquier objeto inflamable o cercano a las velas encendidas. Además, se aconseja conversar con ellos sobre los riesgos asociados al manejo de la pólvora .

los niños deben estar al manipular cualquier objeto inflamable o cercano a las velas encendidas. Además, se aconseja conversar con ellos sobre los riesgos asociados al manejo de la . Ubicación segura de velas: las velas deben colocarse en superficies estables, utilizando portavelas adecuados, y mantenerse lejos de materiales inflamables como cortinas, muebles o árboles de Navidad.

las deben colocarse en superficies estables, utilizando portavelas adecuados, y mantenerse como cortinas, muebles o árboles de Navidad. Elementos de emergencia: es fundamental tener un balde de agua o un extintor a mano para poder actuar rápidamente en caso de una emergencia.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL