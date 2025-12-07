Joven murió en actividad turística en Caño Canoas, zona no autorizada, según Parques Nacionales

La ilusión de viajar y conocer uno de los lugares más hermosos del mundo terminó en tragedia para la familia Castellanos. Su hija, Yudi Alexandra Castellanos, de 23 años, murió tras ser arrastrada por la corriente de un río en Caño Canoas, una zona que, según las autoridades, no está habilitada para el turismo. Séptimo Día conoció el conmovedor testimonio de su madre y su hermano, quienes relataron el vacío que dejó su partida y, sobre todo, la presunta negligencia y la ausencia de protocolos de seguridad por parte del operador turístico.

La joven arquitecta, quien había viajado junto a su madre, Ana Victoria Solano, y su hermano, Leonardo Castellanos, había contratado un plan con la agencia de turismo Eco trips, la cual es señalada por la familia de haberlos llevado a un "sitio no autorizado" y sin medidas de seguridad.

Yudi Castellanos era una talentosa arquitecta que había obtenido su pregrado el 6 de diciembre del 2024 y estaba cursando una especialización. Su hermano, Leonardo Castellanos, la describía como "una mujer de admirar en todo el sentido de la palabra. Todo lo que se proponía, ella lo cumplía". Además de ser disciplinada en su vida profesional y comprometerse con su entrenamiento físico, tenía una gran pasión por viajar. Aunque ya había conocido lugares como Punta Cana, Cuba, Cancún y San Andrés, Caño Cristales era un destino que tenía pendiente y que veía constantemente en comerciales y publicidades.



Un viaje soñado que terminó en tragedia

Caño Cristales, ubicado en el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena en el departamento del Meta, es un ecosistema reconocido mundialmente por sus aguas arcoíris y es uno de los lugares más visitados y seguros para el ecoturismo en Colombia debido a la vigilancia de Parques Nacionales Naturales. A mediados de 2025, Yudi, su hermano y su madre decidieron buscar una agencia para hacer el recorrido.



En internet encontraron una llamativa agencia llamada Eco trips. Su página les pareció confiable porque ofrecía planes a diferentes destinos. “Aparentemente, se veía que estaba como todo, con el seguro, con el carro, con el recorrido, todo tenía su itinerario”, relató Ana Victoria.



El costo del plan era de aproximadamente dos millones de pesos por persona. Ana Victoria indicó que el costo era "muy alto y eso también le da a uno la garantía de que debía ser un plan de cuidado para nosotros como turistas".

Lo que terminó de convencer a la familia fue la oferta de que, por un precio ligeramente mayor al paquete solo a Caño Cristales, Eco trips los llevaría a otros dos lugares cercanos: Caño Canoas y Siete Machos.

La aventura comenzó la noche del jueves 4 de septiembre de 2025. La familia destacó la experiencia segura y organizada en Caño Cristales. “Teníamos un guía específico, un guía acreditado ante Parques Nacionales sin ninguna complicación”, aseguró el hermano de la víctima.



Desvío en zona de alto riesgo

El desenlace fatal ocurrió tres días después, el domingo 7 de septiembre, el último día del viaje. El grupo fue llevado por Eco trips a Caño Canoas, ubicado a unos 30 kilómetros de Caño Cristales. Al llegar, la familia notó que la organización y el control eran muy distintos a lo vivido en Caño Cristales, pues allí todo estaba “manejado por la comunidad local”. Los guías en Caño Canoas, según la familia, no estaban acreditados por Parques Nacionales, sino que eran guías locales que habrían sido subcontratados por la agencia.

Para poder observar una mejor vista de las cascadas, un grupo de unas 30 personas decidió atravesar un río. Yudi y su hermano decidieron pasar, mientras su madre, Ana Victoria, optó por esperar.

Al intentar cruzar, Leonardo observó que no contaban con ningún elemento de protección. Según su testimonio, "no tenemos cascos, no tenemos salvavidas, no había nada y los guías iban sueltos. Iba uno de la mano de los guías, una cuerda donde uno casi no se podía coger".

Tras visitar la cascada de ida, el grupo emprendió el regreso. Leonardo notó que, mientras se devolvían, el río había crecido, pues el "flujo de agua empezó a subir más". A pesar del caudal creciente, los guías indicaron que el regreso solo se podía realizar por el mismo punto.

Cuando fue el turno de Yudi de atravesar el río, su hermano presenció el momento de la tragedia. “El guía la estaba agarrando, ella pisa una corriente, pues se cae y empieza a ir caño abajo".

La joven fue arrastrada por la fuerte corriente junto con el guía que la sostenía. En su desesperación, Leonardo miraba mientras una guía de la agencia le dijo "tenga calma, que ella va con el guía y seguramente él sabe y la van a sacar". Sin embargo, el guía, con conocimiento de las aguas, logró salir, pero la joven Yudi Alexandra Castellanos, de 23 años, no tuvo la misma suerte.

Leonardo, desesperado, corrió para avisarle a su madre: "Veo al guía salir y no a mi hermana, el desespero para ir a avisarle a mi mamá, para mirar a ver dónde está mi hermana. Uno se siente demasiado impotente".



Un sitio no autorizado para ecoturismo, según Parques Nacionales

Al otro lado del río, la madre recibió la devastadora noticia. Ana Victoria recordó entre lágrimas: "Me dice: ‘Se cayó la niña'. Y cuando dicen la palabra niña, pues la única que estaba pequeña era mi hija". La búsqueda contrarreloj comenzó cerca de las 11 de la mañana de ese día. A pesar de los ruegos de la madre, los grupos de rescate de la Defensa Civil de la Macarena llegaron al sector cerca de las 3 de la tarde, casi 4 horas después de la desaparición.

En medio del drama, los familiares descubrieron que la zona no estaba regulada ni vigilada por las autoridades. Luis Olmedo Martínez, director de Parques Nacionales Naturales de Colombia, confirmó la restricción, declarando tajantemente: "Este sendero de Caño Canoas no está habilitado al ecoturismo y, por tanto, no se debe ofrecer por parte de los operadores".

El director enfatizó que no es deseable que haya personas visitándolo "por el alto riesgo que corren" y que los operadores turísticos "jamás se debe llevar a senderos que no están autorizados explícitamente por Parques Nacionales".

Este hecho llevó a la familia a responsabilizar directamente a la agencia Eco trips. "¿Cómo van a llevar a un sitio que están arriesgando la vida de tantas personas? No es justo. No es justo que todos los sueños de mi hija se quedaran ahí en un sitio por una precaución que alguien no tiene”, manifestó Ana Victoria Solano con indignación.

El hermano de la víctima, Leonardo, señaló que la empresa los abandonó: "Eco trips lo único que hace es bloquear a mi familia. No ayudan a nada".



Desenlace y Consecuencias Legales

El martes 9 de septiembre de 2025, tras tres días de búsqueda, el cuerpo de la joven fue encontrado sin vida. El coronel Jorge Díaz, director de la Defensa Civil del Meta y los Llanos Orientales, confirmó que "en las horas de la tarde encontramos el cuerpo sin vida. La joven estaba a orilla del Caño Canoa, producto de la fuerza de la corriente que la había arrastrado unos 4 o 5 km aguas abajo".

La familia responsabiliza a la empresa por la tragedia. Leonardo Castellanos sostuvo: "Yo responsabilizo a la empresa Eco trips por la muerte de mi hermana, por no darnos una guía clara, por mandarnos a la boca de lobo".

El penalista Ricardo Burgos analizó el caso, explicando que si se comprueba la responsabilidad de la agencia de turismo, la empresa podría enfrentar cargos judiciales. “Hay que tener en cuenta que hay una persona que muere, es decir, los responsables deberán responder ante la justicia por homicidio culposo, por no tener la debida diligencia o cuidado en la prestación del servicio de turismo”. Además, podría enfrentar otro delito de “fraude a resolución judicial o administrativa”, dado que la región de Caño Canoas está restringida por una resolución.

A pesar de la tragedia, los familiares descubrieron dos semanas después que Eco trips seguía ofreciendo el tour a Caño Canoas, en condiciones similares a las que a ellos les ofrecieron. Ante esto, el director de Parques Nacionales afirmó que "sobre esta empresa Eco trips se adelanta un proceso sancionatorio porque está ofreciendo planes que no están autorizados y ponen en riesgo la seguridad de los visitantes”.

El equipo de Séptimo Día intentó obtener la versión de agencia, pero no obtuvo respuesta a los correos electrónicos, y la dirección física de la empresa en Bogotá no correspondía a la sede. Antes de la emisión del programa, se confirmó que la página web de Eco trips ya no estaba disponible.

Para esta familia, las graves fallas cometidas por la agencia de turismo le costaron la vida a su ser querido. Por ahora, la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó que abrió una indagación preliminar contra Eco trips, la cual podría derivar en sanciones si se demuestra que la empresa no garantizó las condiciones de seguridad y trasladó a turistas a una zona no regulada.