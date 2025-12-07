En vivo
Noticias Caracol  / SÉPTIMO DÍA  / CAPÍTULOS  /  Joven murió en actividad turística en Caño Canoas, zona no autorizada, según Parques Nacionales

Joven murió en actividad turística en Caño Canoas, zona no autorizada, según Parques Nacionales

La familia de Yudi Castellanos, de 23 años, quien falleció al caer a un río en Caño Canoas, denunció a la agencia de turismo por presunta negligencia al llevarlos a una zona no autorizada y de “alto riesgo”.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 7 de dic, 2025
