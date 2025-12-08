En vivo
MUNDO  / "En Panamá no hay gobierno": Diosdado Cabello rechaza intento de mediación entre Venezuela y EE. UU.

"En Panamá no hay gobierno": Diosdado Cabello rechaza intento de mediación entre Venezuela y EE. UU.

Cabello cuestionó sobre qué asunto va a mediar Panamá en Venezuela y dijo que el país que preside José Raúl Mulino, aliado de la oposición mayoritaria en Venezuela, debe abogar por sus ciudadanos.

Por: EFE
Actualizado: 8 de dic, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
Diosdado Cabello (1).jpg
Diosdado Cabello
AFP

