Fuerte explosión en Cúcuta dejó heridos a atleta olímpico Jossimar Calvo y a su esposa: esto se sabe

La madrugada de este domingo estuvo marcada por una serie de hechos violentos en el área metropolitana de Cúcuta, entre ellos un atentado con explosivos en el Anillo Vial Oriental que dejó torres de energía destruidas y afectó el suministro eléctrico en amplios sectores de la ciudad. En medio de ese ataque, que las autoridades relacionan preliminarmente con acciones del ELN, habría resultado heridos el atleta olímpico Jossimar Calvo y su esposa, quienes quedaron atrapados en la onda explosiva cuando se desplazaban en su vehículo. La información inicial señala que ambos fueron trasladados a un centro asistencial, donde permanecen en recuperación.

De acuerdo con los primeros reportes, la detonación hizo parte de una cadena de ataques ocurridos entre la noche del sábado 6 de diciembre y la madrugada del domingo 7 de diciembre. La explosión provocó daños de gran magnitud en la estructura eléctrica, dejó sin servicio a varios barrios de la capital nortesantandereana y generó afectaciones a personas que transitaban por la zona. Entre esas víctimas habría estado el gimnasta olímpico colombiano y su pareja, quienes se movilizaban en su automóvil, en inmediaciones del centro comercial Jardín Plaza.

La Liga de Gimnasia de Norte de Santander, según citó el medio local Vanguardia y la emisora Caracol Radio, confirmó que el gimnasta olímpico y campeón panamericano Jossimar Calvo, junto con su esposa, resultaron heridos tras quedar en medio del ataque con explosivos que afectó torres de energía de la empresa Cens.



Caracol Radio informó que ambos fueron remitidos a un centro médico, donde reciben atención y se recuperan de las lesiones. De acuerdo con los reportes preliminares, están fuera de peligro. Aunque las características exactas de sus heridas no han sido detalladas, las instituciones coinciden en que no comprometerían su vida. El medio regional Vanguardia también corroboró esta versión. Según su publicación, la pareja se desplazaba en su vehículo cuando ocurrió la detonación. La onda explosiva golpeó de frente el automóvil, dejándolo con varios daños materiales.



#ATENCIÓN Los ocupantes de este vehículo se salvaron de morir tras quedar muy cerca del lugar donde se registraron dos fuertes explosiones en el Anillo Vial Oriental de Cúcuta, en inmediaciones del centro comercial Jardín Plaza. Todo este sector de la ciudad sigue sin luz. pic.twitter.com/qCGXbwciCs — Manolesco (@jhonjacome) December 7, 2025

Por lo pronto, se informó que el ataque afectó gravemente la infraestructura eléctrica. Según la empresa operadora del servicio Cens Grupo EPM, este ataque produjo la caída de torres de energía y causó la suspensión temporal del servicio en sectores asociados a Prados del Este, Escobal, García Herreros, El Salado y el corregimiento de San Faustino. Hay que destacar que la compañía agregó que el servicio ya fue restablecido en la mayoría de las zonas y que los equipos de mantenimiento continúan trabajando para normalizar por completo el suministro a los usuarios pendientes.

Las autoridades confirmaron que la detonación fue uno de los tres hechos que sacudieron al área metropolitana en pocas horas. En los otros dos ataques, contra el CAI Morichal y una patrulla en La Concordia, fueron asesinados dos policías y seis más resultaron heridos. La Policía Metropolitana de Cúcuta atribuyó todos estos eventos al ELN como una retaliación por recientes operaciones contra esa estructura armada.

Respecto al ataque que cobró la vida de los dos uniformados, los reportes oficiales indican que habría ocurrido en la misma explosión que afectó al deportista, en la vía Anillo Vial Oriental, que conecta a Cúcuta con el municipio de El Zulia. Los agentes asesinados fueron identificados como el intendente Franklin Guerrero y el subteniente Jairo Holguín. Ambos policías murieron tras la activación de cargas explosivas mientras se desplazaban en sus motocicletas de servicio por el lugar.

El reporte oficial indicó que la potente explosión afectó la estructura de la vía, impactó un vehículo civil que transitaba por la zona y provocó la suspensión del servicio de electricidad durante varias horas

La situación generó una reacción inmediata de la Policía Nacional. En un mensaje emitido a través de su cuenta oficial de X, el director de la institución, general William Rincón afirmó: "Hoy es un día de profundo dolor para Colombia y para nuestra Institución. Como director general, rechazo con absoluta vehemencia los dos atentados terroristas perpetrados uno en Cúcuta, donde le arrebataron la vida al intendente Franklin Alfonso Guerrero Yáñez y al subintendente Jairo Andrés Holguín Calderón. A sus familias les enviamos toda nuestra solidaridad, respeto y acompañamiento." En su declaración agregó que “las primeras líneas investigativas indican que estos hechos serían una retaliación del GAO 'ELN' frente a las acciones ofensivas que adelanta la Policía Nacional contra sus estructuras criminales.”

Las autoridades mantienen presencia en los puntos afectados y avanzan en las investigaciones para determinar responsabilidades y esclarecer completamente lo sucedido. Sobre el segundo atentado, las autoridades informaron que sucedió, casi de manera simultanea, un hostigamiento contra el Comando de Acción Inmediata (CAI) en Villa del Rosario, cerca del puente internacional Simón Bolívar, que conecta a ese municipio del área metropolitana de Cúcuta con San Antonio del Táchira, en Venezuela. Allí, hombres armados con fusiles atacaron la instalación policial, dejando dos uniformados heridos, quienes fueron trasladados a centros asistenciales de la región.



¿Quién es Jossimar Calvo, gimnasta cucuteño?

Jossimar Calvo es un referente del deporte nacional. Según la información oficial del Comité Olímpico, Calvo Moreno nació el 22 de julio de 1994 en Cúcuta (Colombia) y es considerado uno de los gimnastas más importantes de la historia del país. Representó a Colombia en los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde obtuvo la décima posición en el all-around individual y se convirtió en el primer colombiano en llegar a una final olímpica de gimnasia artística.

A lo largo de su carrera ha acumulado medallas en campeonatos mundiales, Juegos Panamericanos y otras competencias del ciclo olímpico. Está casado con Gina Zambrano desde 2019 y juntos tienen una hija, Valeria.

Las autoridades continúan trabajando para esclarecer lo ocurrido en los incidentes que golpearon a Cúcuta y que dejaron como saldo el asesinato de dos policías, varios uniformados heridos y al atleta olímpico y su esposa lesionados tras quedar en medio del ataque explosivo.

