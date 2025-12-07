En vivo
COLOMBIA
Continúa alerta naranja por nivel de actividad del Volcán Puracé; así se ven sus emisiones de ceniza

Continúa alerta naranja por nivel de actividad del Volcán Puracé; así se ven sus emisiones de ceniza

El volcán Puracé continúa siendo monitoreado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) debido a su reciente actividad. Imágenes de sus más recientes emisiones de ceniza han llamado la atención muchas personas.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 7 de dic, 2025
Volcán Puracé
Las autoridades señalan que, aunque este tipo de emisiones puedan ser alarmantes, estas se enmarcan en los estándares habituales de los últimos días. -
Foto: Servicio Geológico Colombiano

