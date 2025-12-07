Continúa alerta naranja por nivel de actividad del Volcán Puracé; así se ven sus emisiones de ceniza

Recientemente, la actividad en la cadena volcánica Los Coconucos, que integra el conocido volcán Puracé, ha llamado la atención de las autoridades, pues continúa registrando sismos asociados al movimiento de fluidos dentro del "edificio volcánico". Dicha sismicidad, tal como lo explica el Servicio Geológico Colombiano (SGC), se estaría relacionando con la emisión sostenida de gases hacia la atmósfera y una correspondiente salida de ceniza, fenómeno que está siendo analizado por profesionales y ha despertado la curiosidad de quienes habitan en zonas cercanas al mismo.

El más reciente informe emitido por el SGC, publicado hoy domingo 7 de diciembre, ha dado a conocer que el registro de estos sismos persiste y que, durante las últimas horas, se han registrado cuatro emisiones de ceniza. "Del seguimiento de la actividad en la cadena volcánica Los Coconucos, el Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, informa que: Desde la publicación del boletín extraordinario de ayer y hasta el momento de esta publicación, se mantiene el registro de sismos asociados al movimiento de fluidos dentro del edificio volcánico, tipo Largo Periodo (LP) y Tremor (TR), destacándose la ocurrencia de una señal persistente en el tiempo denominada tremor continuo", explica la entidad.

De la misma forma, el informe detalla que también se han registrado señales de fracturamiento de roca con valores de magnitud bajos y profundidades máximas de tres kilómetros. Esto ha provocado la salida de altas columnas de ceniza que, incluso desde la distancia, han podido observarse con facilidad. Una de las más altas registradas recientemente respecta a la acontecida a las 11:39 de la mañana del pasado sábado, que alcanzó una altura superior a los 700 metros sobre la cima del volcán.



"Esta sismicidad ha sido localizada principalmente bajo el cráter del volcán Puracé y relacionada con la emisión sostenida de gases hacia la atmósfera. Del mismo modo, se han registrado señales asociadas a fracturamiento de roca con valores de magnitud bajos al suroccidente del cráter, con profundidades entre 2 y 3 km. Algunas de las señales de tremor estuvieron acompañadas por emisiones de ceniza, cuya dispersión dependió de la dirección en el régimen de vientos, preferencialmente hacia el nororiente. Se destaca la ocurrida a las 11:39 a. m., que alcanzó una altura superior a los 700 metros sobre la cima del volcán. En total, se registraron cuatro (4) emisiones de ceniza desde el cráter del volcán Puracé, que generaron alertas dirigidas a la Aeronáutica Civil", se lee en el reciente informe.



Así se ha visto el volcán Puracé en los últimas horas 🌋.



Hace una semana cambiamos el estado de alerta de Amarilla a Naranja 🔶 del volcán Puracé - cadena volcánica Los Coconucos, y desde ese momento les hemos compartido a diario la evolución de su actividad. Les invitamos a… pic.twitter.com/vCNib8WHlN — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) December 7, 2025

¿Se han presentado aumentos en el nivel de alerta?

No, al respecto el SGC ha dado a conocer que las emisiones de dióxido de azufre "se mantienen dentro del rango de valores observados en semanas anteriores". Estas se han dispersado principalmente hacia el nororiente dentro de un radio de 150 kilómetros respecto al volcán. Sin embargo, la entidad previamente citada sí reporta que se continúa detectando aumento de temperatura en la zona del cráter.

"Mientras se mantiene el estado de alerta Naranja, es posible que se presenten fluctuaciones temporales en los niveles de actividad del volcán, es decir, que en algunos momentos puede disminuir con respecto a días o semanas anteriores. Sin embargo, esto no implica necesariamente que el volcán haya retornado a un nivel de actividad estable. Para regresar a un nivel más estable (estado de alerta Amarilla), se requiere un tiempo prudencial en el que se evalúan todos los parámetros monitoreados y se determinan tendencias que puedan indicar una estabilidad confiable", explica el SGC.

Ante esta alerta, las autoridades recomiendan no acercarse al cráter del volcán ni a sus alrededores, y seguir atentamente la evolución del proceso actual por medio de los boletines extraordinarios y la información publicada en las páginas oficiales del Servicio Geológico Colombiano, así como las instrucciones de las autoridades locales y departamentales, y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

