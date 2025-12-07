En vivo
Cabezote Los Informantes
Noticias Caracol  / LOS INFORMANTES  / Oscuro mundo del coltán: Los Informantes acompañó patrullaje contra minería ilegal en la Orinoquía

Oscuro mundo del coltán: Los Informantes acompañó patrullaje contra minería ilegal en la Orinoquía

La Orinoquía se ha convertido en epicentro de la minería ilegal de coltán, un negocio peligroso que financia grupos armados, destruye ecosistemas y pone en riesgo a la comunidad.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 7 de dic, 2025
Thumbnail

