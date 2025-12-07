En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
GENERAL (R) MORA
JOSSIMAR CALVO
DÍA DE VELITAS
VOLCÁN PURACÉ
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote Los Informantes
Noticias Caracol  / LOS INFORMANTES  / "No pude sacarla, ni pidiendo ayuda al Estado": papá de niña que murió en bombardeo del Ejército

"No pude sacarla, ni pidiendo ayuda al Estado": papá de niña que murió en bombardeo del Ejército

En Los Informantes, el papá de una niña de 13 años que murió en Guaviare habló por primera vez sobre el tema y le hizo un pedido al presidente Petro. ¿Qué dice el ministro de Defensa de los bombardeos, el reclutamiento infantil y los menores muertos?

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 7 de dic, 2025
Comparta en:
Thumbnail

Publicidad

Publicidad

Publicidad