Legado del general retirado Jorge Enrique Mora Rangel, quien murió a los 80 años: así lo recuerdan

El general retirado del Ejército Jorge Enrique Mora Rangel, excomandante de las Fuerzas Militares, que también hizo parte del equipo del Gobierno nacional que negoció la paz con la antigua guerrilla de las FARC, falleció este sábado en el Hospital Militar en Bogotá a los 80 años de edad. Distintas voces han lamentado el fallecimiento del general retirado, quien se desempeñó como comandante del Ejército y comandante general de las Fuerzas Militares durante el primer gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006).

El general retirado nació en 1945 en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander. En la década pasada, estando ya retirado, Mora fue integrante del equipo del Gobierno colombiano que negoció la paz con las Farc junto con el exvicepresidente Humberto de la Calle, el empresario Luis Carlos Villegas y el comisionado de Paz Sergio Jaramillo. Fue también uno de los responsables de implementar el llamado Plan Patriota, la primera ofensiva contra la insurgencia del Gobierno de Uribe, financiada por Estados Unidos con fondos del Plan Colombia.

En 2003, tras 42 años al servicio del Ejército, pidió su retiro y fue nombrado embajador en Corea y Filipinas.



Este domingo 7 de diciembre se llevó a cabo un homensaje al legado del general retirado. Desde temprano, familiares, amigos y excompañeros llegaron a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, en el occidente de Bogotá, a las exequias. La ceremonia se llevó a cabo en la Capilla Cristo Salvador, donde los asistentes recordaron también el legado que deja el general retirado.



El comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, afirmó: "Hoy nos congrega un dolor que atraviesa los cimientos de las Fuerzas Militares y llega al corazón de la nación. Despedimos a un soldado insignia, un hombre cuya vida estuvo consagrada al servicio con honor y sacrificio. Su trayectoria marcó la historia reciente de Colombia".

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que el general retirado "fue llamado por su prestigio y legitimidad moral. En La Habana representó al país con firmeza y recordó que la paz no se construye negando la historia, sino transformándola".

También habló el nieto del general retirado, Santiago Mora, quien recordó a su abuelo con emotivas palabras. "Siempre fue y será nuestro modelo, nuestro guía y consejero. ‘La verdad siempre te llevará a la victoria’, me repetía una y otra vez", afirmó.

El actual comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, lamentó "profundamente" el fallecimiento el general Mora Rangel, "hijo de Cúcuta y soldado de la patria durante más de 42 años". "Su liderazgo firme, su vocación de servicio y su legado marcaron una generación de militares. Acompaño a su familia, compañeros y amigos en este difícil momento", agregó el general Cardozo en su cuenta de X.

