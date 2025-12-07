En vivo
Legado del general retirado Jorge Enrique Mora Rangel, quien murió a los 80 años: así lo recuerdan

En una sentida ceremonia en la Escuela Militar José María Córdova, familiares, altos mandos y figuras nacionales despidieron con honores al general Jorge Enrique Mora Rangel. Reconocido por su liderazgo, disciplina y papel clave en la historia reciente del país, el excomandante recibió homenajes.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 7 de dic, 2025
El general retirado Jorge Enrique Mora Rangel.
